Adana'da Kızılay Haftası etkinliğinde Genel Sekreter Saygılı gönüllülüğü anlattı - Son Dakika
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Adana'da Kızılay Haftası etkinliğinde Genel Sekreter Saygılı gönüllülüğü anlattı

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Adana\'da Kızılay Haftası etkinliğinde Genel Sekreter Saygılı gönüllülüğü anlattı
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Türk Kızılayı, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Adana'nın Seyhan ilçesindeki Gençlik Meydanı'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte bando ve Cebesoy İlkokulu öğrencileri sahne alırken, Genel Sekreter Ramazan Saygılı gönüllülük bilincinin önemine vurgu yaptı.

Adana'da Kızılay Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türk Kızılayı tarafından 29 Ekim- 4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde bulunan Gençlik Meydanı'nda etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte bando ekibi sevilen parçaları seslendirirken, Cebesoy İlkokulu öğrencileri de şarkılar söyledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte Kızılay gönüllüleri de yer aldı.

Etkinlikte konuşan Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, dayanışma kültürünü büyütmenin ve gönüllülük bilincini yaygınlaştırmanın önemine vurgu yaptı.

Programa Kızılay Adana Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Kızılay HaftasıTürk Kızılayı29 EkimGençlikSeyhanGüncelAdanaYaşamYerelSon Dakika

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