Adana'da Otobüs Durağına Evlenmek İsteyen Kadın Arayan İlan - Son Dakika
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Adana'da Otobüs Durağına Evlenmek İsteyen Kadın Arayan İlan

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Adana'da bir kişi, otobüs durağına astığı ilanla evlenecek kadın aradığını duyurdu. İlanı gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

08.09.2024 09:59
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ADANA (İHA) – Adana'da bir kişi, otobüs durağına astığı, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim" başlıklı ilanla evlenecek kadın aradı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi İnönü Parkı duraklarındaki ilginç ilan herkesin dikkatini çekti. Bir kişi evlenmek için kadın aradığını otobüs durağına asarak ilan etti. İlanda kısaca kriterlerini belirten şahıs, "Lise mezunu, lise terk ve ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim. Evlenmiş ayrılmış çocuksuz da olabilir" ifadelerini kullanarak, evlenmek istediğini belirtti. Afişte ayrıca evlenmek isteyenlerin belirtilen telefon numarasıyla iletişime geçebileceği bilgisi de yer aldı. İlanı gören vatandaşlar ise şaşırdı.

"Ben 67 yaşındayım istesem şimdi evlenirim"

İlanı görüp okuyan Vedat Köse, asılan afişe tepki göstererek, "İlanı gördüm şaşırdım. Böyle bir şey yok yani, aklı başında bir adam bunu yazıp asar mı? Türkiye'de kadın mı kalmadı? Böyle bir şey yapılmış. Ben 67 yaşındayım istesem şimdi evlenirim, yeter ki paran olsun bu zamanda evlenecek kadın çok" dedi.

"Böyle bir kadın arama şekli olamaz"

Vatandaşın astığı ilanın saçma olduğunu ifade eden Emine Kul ise, "Böyle bir teklifi çok saçma buluyorum. Bu teklifle gençliğimizin bittiğini anladım. Böyle bir kadın arama şekli olamaz. Bence çok saçma" diye konuştu.

Öte yandan, birinin bunu eğlence amacıyla yaptığını ve gerçek olmadığını düşünen Özlem Yarbay ise, "Bence eğlenmek için yapıyorlar hiç inandırıcı gelmedi bu ilan. Buraya gelip ilan asacak kadar düşmüş olamazlar diye düşünüyorum. Bence böyle bir ilanın asılması saçma, irtibat için alta da iki tane telefon numarası bırakmışlar" dedi. - ADANA

Adana\'da Otobüs Durağına Evlenmek İsteyen Kadın Arayan İlan
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Otobüs Durağına Evlenmek İsteyen Kadın Arayan İlan - Son Dakika

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