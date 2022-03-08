Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika
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Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

08.03.2022 09:24
Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle açıldı.

Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu düzenlenen törenle açıldı.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, açılışta yaptığı konuşmada, ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü kardeşlik bağlarına sahip olan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri daha da pekiştirecek olan Özbekistan Adana Fahri Konsolosluğunun hayırlı olmasını diledi. Vali Elban, "Belli dönemlerde Özbekistan'dan kardeşlerimiz ülkemize gelmiştir. İlker Bey de o kardeşlerimizden biri. Kendisinin fahri konsolos olması, hem Özbekistan'dan gelen biri olması hem de kıymetli bir iş adamı olması nedeniyle Özbekistan'la olan kardeşlik bağlarımızın güçlenmesi açısından memnuniyet verici" dedi.

Konsolosluğun Adana'nın Özbekistan'la olan irtibatının daha da gelişmesine çok ciddi katkılar sağlayacağını söyleyen Vali Elban, "Bu programdan hemen sonra inanıyorum ki Adanalı iş adamlarımız çok süratli bir şekilde Özbekistan Büyükelçimiz Alişer Azamhocayev'in davetine uyarak Özbekistan'a ciddi bir heyetle gidecek; oradaki mevcut ilişkileri daha da geliştirmek, yeni yatırımlar ve yeni ticari ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi için faaliyetlerini artıracaklar. Aynı şekilde Özbekistan'dan da kardeşlerimiz, iş adamları ülkemize gelecekler böylece gönül bağlarımız kuvvetlenecek" diye konuştu.

Törene, Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Abdullah Doğru ve Ayşe Sibel Ersoy, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Özbekistan Adana Fahri Konsolosu İlker Medeni, iş adamları ve davetliler katıldı. - ADANA

Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı

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Türkiye Cumhuriyeti, Süleyman Elban, Özbekistan, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da Özbekistan Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu açıldı - Son Dakika


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