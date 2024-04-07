Adana'da Ramazan Bayramına sayılı günler vatandaşlar alışverişe akın etti - Son Dakika
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Adana'da Ramazan Bayramına sayılı günler vatandaşlar alışverişe akın etti

Adana\'da Ramazan Bayramına sayılı günler vatandaşlar alışverişe akın etti

Ramazan Bayramı nedeniyle Adana'da vatandaşlar bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe yoğun bir şekilde akın etti. Melek Girmez Sokakta bulunan mağaza ve caddelerde uzun kuyruklar oluştu ve adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. Vatandaşlar özellikle bayramlık kıyafet ve şeker alımı yaparken, yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

07.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
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Adana'da Ramazan Bayramına sayılı günler vatandaşlar alışverişe akın etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe akın etti. Merkez Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Sokakta vatandaşlar Bayram öncesi en çok tercih ettiği yerlerden birisi oldu. Sokakta bulunan mağaza ve caddelere dolup dolup taştı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyruklar oluşan mağazalarda adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. Vatandaşların özellikle bayramlık kıyafet ve şeker aldıkları görüldü. Yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Ramazan Bayramına sayılı günler vatandaşlar alışverişe akın etti - Son Dakika

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