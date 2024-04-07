Yerel

Adana'da Ramazan Bayramına sayılı günler vatandaşlar alışverişe akın etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayramlık ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe akın etti. Merkez Seyhan ilçesindeki Melek Girmez Sokakta vatandaşlar Bayram öncesi en çok tercih ettiği yerlerden birisi oldu. Sokakta bulunan mağaza ve caddelere dolup dolup taştı. Yoğunluktan dolayı uzun kuyruklar oluşan mağazalarda adeta alışveriş çılgınlığı yaşandı. Vatandaşların özellikle bayramlık kıyafet ve şeker aldıkları görüldü. Yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. - ADANA