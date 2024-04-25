Adana'da Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası araçları etkiledi - Son Dakika
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Adana'da Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası araçları etkiledi

Adana\'da Sahra Çölü\'nden gelen toz fırtınası araçları etkiledi

Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Adana'da etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle araçlar toz içinde kaldı. Vatandaşlar, toz taşınımının astım ve alerji gibi rahatsızlıklara yol açtığını belirtti.

25.04.2024 15:18  Güncelleme: 15:23
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Sahra Çölü üzerinden kuvvetli rüzgarla birlikte Türkiye'ye giriş yapan toz fırtınası Adana'da etkili oldu, araçları toz kapladı.

Afrika üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı vatandaşları olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkili olan toz taşınımı özellikle araçların üzerinde kolaylıkla fark edildi. Toz taşınımından dolayı puslu bir hava hakim olurken, güneş gündüz olmasına rağmen güçlükle görünebildi.

Son zamanlarda kentte artan toz taşınımı kaynaklı rahatsızlık yaşadığını belirten Yusuf Eker, "Son zamanlarda gelen bu toz bulutları bizi çok rahatsız ediyor. Araçlarımıza dikkat ederseniz zaten günlerdir toz içinde, hemen hemen her gün yıkatmak zorundayız. Bu durum bizi çok fazla rahatsız ediyor fakat şu an yetkililerin yapabileceği bir çözüm var mı bilmiyorum. Bu duruma bir çözüm bulmalarını rica ediyorum. Ben de astım rahatsızlığı var ve bu duruma bağlı olarak sürekli hapşırma ve öksürme durumunda kalıyorum. Şu an maskemi çıkarttım fakat genel olarak bu durumlarda maske ile dolaşıyorum" dedi.

"Her gün araç yıkıyoruz"

Astım hastası Nilgün Ceylan ise günlerdir oluşan toz taşınımından kaynaklı şikayetçi olduğunu söyledi. Başta balkon ve araçlar olmak üzere birçok yeri toz kapladığını ifade eden Ceylan, "Balkonumuzda olsun, arabalarımızda olsun aşırı toz taşınımı var. İnşallah bir an önce çözülmesini istiyoruz. Her gün araçlarımızı yıkıyoruz çünkü toz bizi çok rahatsız ediyor. Astımım var, bu dönemlerde daha da rahatsız oluyoruz. Tozdan dolayı sürekli öksürük tutuyor ve nefes alamıyorum. Bir müddet sonra daha da büyüyüp alerjiye dönüşüyor. Balkondaki rahatsızlık başlı başına bir sıkıntı, iki güne bir balkonu yıkamak zorunda kalıyoruz ve toz içeri kadar giriyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Sahra Çölü'nden gelen toz fırtınası araçları etkiledi - Son Dakika

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