Adana'da Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis İlanları Pes Dedirtti - Son Dakika
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Yerel

Adana'da Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis İlanları Pes Dedirtti

Adana'da metro girişleri başta olmak üzere birçok duvara sprey boya ile yazılan yasa dışı bahis sitesi ilanları vatandaşları endişelendirdi. Ülkede yasa dışı sanal kumar ve bahis çetelerine yönelik operasyonlar devam ederken, 159 bin 515 siteye erişim engeli getirildi. Ancak bahis çeteleri yeni siteler açarak faaliyetlerine devam etti. Adana'da ise kimliği belirsiz kişiler tarafından metro girişleri ve diğer duvarlara sprey boya ile yasa dışı bahis ilanları yazıldı. Vatandaşlar, bu ilanların kaldırılmasını ve önlem alınmasını istiyor.

10.07.2024 09:29
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Adana'da metro girişleri başta olmak üzere birçok duvara sprey boya ile yazılan yasa dışı bahis sitesi ilanları pes dedirtti. Vatandaşlar ilan yapıştırılan yerlerin bir an önce boyanmasını istedi.

Ülkemizde son günlerde terör örgütlerinin finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahis çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor.

159 bin 515 site kapatıldı

Geçtiğimiz 2023 yılında Türkiye'de lisans almadığı halde sanal ortamda yasa dışı yollarla şans oyunu, bahis ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 159 bin 515 siteye erişim engellendi.

Yeni siteler açıldı

Ancak bahis çeteleri siteler engellendikçe yenilerini açmaya ve yasa dışı sanal kumar oynatmaya devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla düzenlenen 'Sibergöz' operasyonlarında ise yasa dışı yöntemlerle kurdukları internet sitelerinde kaçak bahis oynattığı tespit edilen şahıslar tek tek gözaltına alındı.

Adana'yı ilanla kapladılar

Ancak kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Adana'da metro girişleri başta olmak üzere birçok duvara sprey boya ile yasa dışı bahis sitesi ilanı yazıldı. Birçok yasa dışı sitenin yazıldığı ilanlarda ise '555 hediye freespin için hemen kayıt ol' denilmesi pes dedirtti.

"İlanları asanı görsem döverim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kurye Emre Can, "Bu yasa dışı bahis ilanları her yerde var. Halkımızı çok yanlış şeylere yönlendiriyorlar. Bu ilanların kaldırılmasını istiyoruz. Bu yasa dışı bahis insanların ocaklarını söndürüyor. Çevremde maalesef bu yasa dışı bahsi oynayan var. İnsanlar perişan oldu. Oynayanları ve bu ilanları asanları yanlış buluyorum. Bu ilanları asanı görsem döverim" dedi.

"Önlem alınması gerekiyor"

Sefa Alp isimli vatandaş ise yasa dışı bahis nedeniyle insanların zor duruma düştüğünü anlatarak, "İnsanlar bu ilanları görüp üye oluyor. Bu ilanları kim yapıştırıyor bilmiyorum ama buna önlem alınması gerekiyor. Adana'nın ismi böyle kötü anılıyor. Ben çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilan yapıştırılan bir yerin 'Ünsal Firikçi Açık Spor Tesisleri'nin duvarı olması pes dedirtti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis İlanları Pes Dedirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Sprey Boya ile Yasa Dışı Bahis İlanları Pes Dedirtti - Son Dakika
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