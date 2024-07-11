Adana'da Tarımsal Mücadele Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adana'da Tarımsal Mücadele Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana\'da Tarımsal Mücadele Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin değerlendirildiği zirai mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Adana genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadeledeki konular ele alındı. İl ve ilçe müdürlüklerindeki görevli teknik personelin yanı sıra araştırma enstitüsünden konu uzmanları ve tarım danışmanlarının da katıldığı toplantıda, Adana'nın tarımın başkenti olduğuna ve yılın her döneminde tarımsal üretimin bulunduğuna dikkat çekildi. İlçe temsilcisi teknik personelin kendi ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan ürünlerdeki hastalık ve zararlı durumlar hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda, tüm ürün guruplarındaki hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadele çalışmasında izlenecek yöntemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana'nın tarımın başkenti olduğunu ve yılın her döneminde tarımsal üretimin bulunduğunu belirterek, bu durumun hastalık ve zararlılar yönünden de geçerli olduğunu kaydetti. Zirai mücadelede başarının, alanında uzman teknik personel tarafından sahada etkili gözlem ve survey yapılmasına dayandığını belirten Kökçüoğlu, 'İklimin kurak ve sıcak geçmesi, birçok bitki çeşidimizin fizyolojisinde önemli değişikliklere yol açmakta, ürün verimlerine de yansımaktadır. Narenciye alanlarında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda diğer kurumların ve STK'ların katılımı ile toplu mücadele kararı alınmıştı ve sahada etkin bir şekilde uygulaması yapıldı. Toplu mücadele sonrası ilk veriler istediğimiz değerlerde olup, amacımız bu zararlının etkilerini yılın 12 ayında en aza indirmektir' dedi.

11.07.2024 10:40
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Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin değerlendirildiği zirai mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu başkanlığında zirai mücadele değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, Adana genelinde yetiştirilen tarımsal ürünlerdeki hastalık ve zararlılarla mücadeledeki konular ele alındı. İl ve ilçe müdürlüklerindeki görevli teknik personelin yanı sıra araştırma enstitüsünden konu uzmanları ve tarım danışmanlarının da katıldığı toplantıda, Adana'nın tarımın başkenti olduğuna ve yılın her döneminde tarımsal üretimin bulunduğuna dikkat çekildi.

İlçe temsilcisi teknik personelin kendi ilçelerinde yetiştiriciliği yapılan ürünlerdeki hastalık ve zararlı durumlar hakkında bilgilendirme yaptığı toplantıda, tüm ürün guruplarındaki hastalık ve zararlılara karşı yapılacak mücadele çalışmasında izlenecek yöntemler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

"İklimin kurak ve sıcak geçmesi ürün verimlerine yansıyor"

İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Adana'nın tarımın başkenti olduğunu ve yılın her döneminde tarımsal üretimin bulunduğunu belirterek, bu durumun hastalık ve zararlılar yönünden de geçerli olduğunu kaydetti. Zirai mücadelede başarının, alanında uzman teknik personel tarafından sahada etkili gözlem ve survey yapılmasına dayandığını belirten Kökçüoğlu, "İklimin kurak ve sıcak geçmesi, birçok bitki çeşidimizin fizyolojisinde önemli değişikliklere yol açmakta, ürün verimlerine de yansımaktadır. Narenciye alanlarında önemli bir zararlı olan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konusunda diğer kurumların ve STK'ların katılımı ile toplu mücadele kararı alınmıştı ve sahada etkin bir şekilde uygulaması yapıldı. Toplu mücadele sonrası ilk veriler istediğimiz değerlerde olup, amacımız bu zararlının etkilerini yılın 12 ayında en aza indirmektir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Akdeniz, Adana, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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