Adana'da Taşköprü İftarı - Son Dakika
Adana'da Taşköprü İftarı

Adana\'da Taşköprü İftarı
13.03.2026 22:26
Türk Kızılay, Adana'da 3 bin kişilik Taşköprü iftarı düzenledi. Ramazan bereketi paylaşıldı.

Türk Kızılay tarafından Adana'da geleneksel hale getirilen Taşköprü iftarı düzenlendi. 3 bin vatandaş aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının bereketini paylaştı.

Dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprüsü olan Taşköprü'de Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi. Taşköprü üzerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlar bir araya geldi. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, kent protokolü, şef Mehmet Yalçınkaya ve vatandaşların katılım sağladığı programda ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi aynı anda orucunu açtı.

"Adana'ya aşevi açmamızın mutluluğunu yaşıyoruz"

Programda konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Seyhan Nehri'nin serinliği, Çukurova'nın bereketi ve Adana insanının sıcakkanlılığı ile yoğurulmuş bu güzide şehirde sizinle aynı sofrada buluşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ramazan geleneklerini çok seviyoruz. Türk Kızılayı tarafından yurt içinde ve yurt dışında binlerce sofra kuruldu. Bugün Adana'da aşevi açılışı gerçekleştirdik. 81 ilde 81 aşevi projemizde Adana'ya aşevi açmamızın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz ise Adana'nın tanıtımına katkı sağlayacak ürünleri hep birlikte hem ulusalda hem uluslararası arenada tanıtacaklarını ifade etti.

Taşköprü üzerinde kurulan uzun sofra, renkli görüntülere sahne oldu. Tarihi Taşköprü'yü dolduran vatandaşlar iftarlarını yaparak dağıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'da Taşköprü İftarı - Son Dakika

