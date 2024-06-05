Adana'da trafik kazası sonucu bileği kırılan Savaş Özmen, yanlış tedavi iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı - Son Dakika
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Adana'da trafik kazası sonucu bileği kırılan Savaş Özmen, yanlış tedavi iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı

Adana'da trafik kazası geçiren Savaş Özmen, fizik tedavi gördüğü Fizica Tıp Merkezi'nde yanlış işlem sonucu sağ dirseğinin kırıldığını iddia ederek hukuk mücadelesi başlattı. Özmen'in avukatı, tıp merkezi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve müvekkilinin sağ kolunu yüzde 51 oranında kullanamadığını belirtti. Ancak tıp merkezi yetkilileri, Özmen'in dirseğinin kırılmadığını ve kendilerinden kaynaklı bir mağduriyetin olmadığını savundu.

05.06.2024 09:39
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Adana'da geçirdiği trafik kazası sonucu bileği kırılan ve fizik tedavi gören Savaş Özmen yanlış tedavi sonucu sağ dirseği kırıldığını öne sürüp hukuk mücadelesi başlatırken, Fizica Tıp Merkezi yetkilileri ise vatandaşın dirseğinin kırılmadığını incindiğini ileri sürdü.

Çiftçi Savaş Özmen (47), 28 Ekim 2023'te trafik kazası geçirdi ve kaza sonucu sağ bileği kırıldı. Bunun üzerine doktor tavsiyesiyle merkez Çukurova ilçesinde bulunan Fizica Tıp Merkezi'ne giden Özmen, burada fizik tedavi görmeye başladı. İddiaya göre, Özmen'in 5. seansında yanlış bir işlem sonucu sağ dirseği kırıldı.

Bunun üzerine doktora giden Özmen, özel bir hastaneye sevk edildi ve orada ameliyat oldu. Ameliyat sonucu şuanda sağ kolunun işlevini yüzde 51 kaybeden Özmen, avukatı Melissa Şilan Yılmaz aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı.

"Şuanda işlerimi yapamıyorum"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Özmen, "Trafik kazasından sonra bileğimi alçıya aldılar. Alçı çıktıktan sonra doktor tavsiyesi üzerine fizik tedaviye gittim. Orada da yanlış işlem sonucu dirseğimi kırdılar. Sonra da başka hastaneye gittim ve ameliyat oldum. Şuanda kolumu tam kullanamıyorum. İşlerimi halledemiyorum. İşçilerime, yeğenlerime işlerimi yaptırıyorum. Çiftçilik ve hayvancılık yapıyorum ama işlerimi yapamıyorum" dedi.

Savaş Özmen, tıp merkezi hakkında şikayetçi olduğunu ve hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.

"Birden çok suç ve mağduriyet var"

Avukat Melissa Şilan Yılmaz ise özel tıp merkezi hakkında şikayetçi olduklarını ve il sağlık müdürlüğüne başvurduklarını anlatarak şunları söyledi:

"Tıp merkezi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Müvekkilim şuanda sağ kolunu yüzde 51 oranında kullanamıyor. Ayrıca müvekkilimin kaydını açan doktor işlemi yapmamış. Başka birisi işlemi yapmış. O konuda da bir araştırma yapıyoruz. Burada birden çok suç ve mağduriyet var. Tıp merkezine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Maddi ve manevi açıdan müvekkilimin hiçbir şekilde yanında olmadılar. Bu nedenle dava açıyoruz. Müvekkilimiz gerçekten mağdur durumdadır. Emsal kararlar mevcut. Bizde güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz."

İhlas Haber Ajansı'nın ulaştığı Fizica Tıp Merkezi yetkilisi ise Savaş Özmen'in sağ dirseğinin kırılmadığını, sadece incindiğini ve kendilerinden kaynaklı bir mağduriyetin söz konusu olmadığını belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da trafik kazası sonucu bileği kırılan Savaş Özmen, yanlış tedavi iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı - Son Dakika

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