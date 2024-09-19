Adana'da Yaşam Süresi Kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'da Yaşam Süresi Kısa

Adana\'da Yaşam Süresi Kısa

TÜİK verilerine göre Adana, Türkiye'de yaşam süresi en kısa üçüncü il oldu. Sıcak hava etkili.

19.09.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşam süresi en kısa iller arasında 3. olurken, Adanalı vatandaşlar hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2021-2023" istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 77,3 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2020-2022 dönemi için 77,5 yıl olarak hesaplanmıştı. Doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 74,7, kadınlarda 80 yıl olarak tespit edildi.

Beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis olarak belirlendi. Bunu, 76,2 yıl ile Antep ve 76,8 yıl ile Adana izledi. Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu il 73,2 yıl ile Kilis, 73,6 yıl ile Antep ve 74 yıl ile Kırklareli, Edirne ve Adana olarak kayıtlara geçti.

"Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer"

Adanalı vatandaşlar ise hızlı yaşadıklarını ve sıcak hava nedeniyle yaşam süresinin kısa olduğunu söyledi. İhlas Haber Ajansı'na konuşan çarşı esnafından Mahmut Aydemir (57), "Adana çok sıcak. 74 yıl bence çok iyi. Yaşamak için yeterli bir yıl. Diğer iller de 100 yıl yaşamıyor zaten, en fazla 77 yıl yaşıyor. Adana 74 ama kadınların çok konuşmasından dolayı 60'a düşer" dedi.

Adanalılar hızlı yaşıyor

Cemal Savan (25) isimli vatandaş ise Adanalıların hızlı yaşadığını anlatarak, "Adanalılar hızlı yaşıyor hayatı. Sıcağın da etkisi var. 74 yıl yeterli" ifadelerini kullandı.

"Sıcaklar ömrü etkiliyor"

Salih Yavuz (33) isimli vatandaş ise sıcakların yaşam süresini doğrudan etkilediğini, 74 yılın yeterli olduğunu söyledi.

64 yaşındaki Ayşe Türkmen, "74 yaş az bence. Adanalılar sıcaktan az yaşıyor. Hemşehrilerime uzun ömürler dileyeyim" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Türkiye, Sağlık, Yerel, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da Yaşam Süresi Kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:21:21. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Yaşam Süresi Kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement