Adana'da Yeni Doğan Bebeklere Özel Konseptlerle Hatıra Biriktirme

Yerel

Adana'da bankacılığı bırakan genç kadın, yeni doğan bebeklere özel yaptığı konseptler ile birçok ailenin güzel hatıralar biriktirmesini sağlıyor. Yeni doğan bebeklerin çekildiği videolar ise sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Özel bir bankada bankacı olarak çalışan 1 çocuk annesi Tülay Demirel (37), 2013 yılında bankacılığı bırakıp gönül verdiği fotoğrafçılık mesleğine atıldı. Merkez Çukurova ilçesinde stüdyo açan Demirel, gerekli eğitimleri aldıktan sonra yeni doğan bebekler için özel fotoğraf çekim konseptleri oluşturmaya başladı.

Aileler güzel hatıralar biriktiriyor

Konseptlerle birbirinden özel karelerin çekildiği stüdyoda aileler de güzel hatıralar biriktiriyor. Fotoğrafçı Demirel, bebekler için Adana'ya özgü 'Adana Dürüm' konsepti de yaparak farkındalık oluşturuyor. Yeni doğan miniklerin fotoğraflarının çekildiği anlar ise sosyal medyada yüz milyonlarca kişi tarafından izlenip beğenildi.

"İlk 15 gün önemli"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tülay Demirel, yeni doğan bebeklerin biblo gibi çekilen fotoğraflarının ilk 15 güne kadar çekilebildiğini anlatarak, "Yıllarca bankacılık yaptıktan sonra fotoğrafçılık mesleğini ve çocukları sevdiğim için bu mesleğe başladım. Yeni doğan çekimlerinin ilk 15 güne kadar yapılması çok önemli. Çünkü bebek, anne karnındaki cenin pozisyonunu kaybetmeden konforlu bir çekim olması için ilk 15 gün önemli. Ailelerimize de bu konuda telkinde bulunuyoruz" dedi.

"Bu hatıralar gerçekten çok kıymetli"

Son yıllarda yeni doğan bebek fotoğrafçılığının revaçta olduğunu anlatan Demirel, "Bebeklerin fotoğraf çekimi sırasında onları sakinleştirip, uyutmak için farklı teknikler kullanıyoruz. Eskiden böyle yeni doğan fotoğrafları yoktu. Hatta benim oğlumun bile yok. Son zamanlarda hem talep çok arttı hem de biz sürekli araştırma yaparak, yeni pozlar, yeni konseptler üreterek farklılıklar ortaya koyuyoruz. Bu durum insanlarında ilgisini çekiyor, videolarımız milyonlarca kez izlendi. Çok fazla talep gördü, bu yüzden çok mutluyuz. Bu hatıralar gerçekten çok kıymetli, sağlık sebeplerinden veya zaman ayırıp yaptıramayan aileler sonrasında çok pişman olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı. - ADANA