Adana'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı - Son Dakika
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Adana'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı

Adana\'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı

Adana'da, yurt genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Ekipler, otobüslerde kış lastiği ve diş derinliklerini kontrol etti, sürücüleri bilgilendirdi.

01.12.2024 15:25  Güncelleme: 15:31
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Adana'da, yurt genelinde ticari araçlar için uygulanan zorunlu kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla bugün itibarıyla Türkiye genelinde başlatılan zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde çalışma yaptı.

Yolcu otobüslerinde kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, takılı lastiklerin de diş derinliklerini kontrol etti.

Sürücüleri, araçlarına kış lastiği takmalarının önemi konusunda bilgilendiren ekipler ayrıca, otobüslerdeki yolculara seyir halindeyken emniyet kemerlerini takması uyarısında bulundu.

Otobüs şoförü Ömer Faruk Mirzalıoğlu, "Çok doğru bir uygulama dikkat etmek gerekiyor. Biz zaten kurallara uyuyoruz. Lastiklerimizi yeniledik. Daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik uygulama 1 Nisan 2025'e kadar sürecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da Zorunlu Kış Lastiği Denetimi Başlatıldı - Son Dakika

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