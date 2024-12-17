Adana'daki Lunapark Kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adana'daki Lunapark Kapanıyor

Adana\'daki Lunapark Kapanıyor

Adnan Menderes Lunapark, 32 yılın ardından kapanarak Emniyet Müdürlüğü'ne dönüştürülecek.

17.12.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hafta sonları vatandaşların akın ettiği Adnan Menderes Lunapark Eğlence Tesisleri 32 yılın ardından kapanırken, yerine Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapılacağı öğrenildi.

Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 1992'den beri hizmet veren ve 6 dönüm üzerinde kurulu olan Adnan Menderes Lunapark Eğlence Tesisleri geçtiğimiz günlerde kapatıldı. Lunaparkın kapanmasıyla birlikte aletler sökülmeye başlanırken lunapark çalışanları yetkililer tarafından henüz yer gösterilmediğini, bir an önce faaliyete geçmeyi istediklerini belirtti.

"Adana'nın tek lunaparkıydı, Adanalıya hizmet etmek istiyoruz"

Lunapark işletmecisi İsa Önük, 1992'den beri aynı yerde hizmet ettiklerini belirterek, "Bizi buradan çıkarmak istiyorlar. Bize 10 dönümlük bir yer lazım. Biz bu tesisimizi daha güzel şekilde yeniden kurup Adanalıya hizmet etmek istiyoruz. Adana'nın tek lunaparkıydı burası. 40 yıldır bu işi yapıyoruz, yer de gösterilmiyor. Faaliyetimiz durdurulduğu gibi sökme işlemi başladı. Belirsizlik var yer gösterilmediği için bu makineleri ne yapacağız bilmiyoruz. Yetkililerden, Zeydan Karalar başkanımızdan destek istiyoruz" diye konuştu.

"Yer gösterilmesini ve bir an önce orada faaliyete geçmeyi istiyoruz"

Amaçlarının Adana'ya değer katmak olduğunu söyleyen Önük, "Adana'nın tek bir lunaparkı var o da olmazsa bu çocuklar nereye gidecek. Hafta sonu çocuklar buraya geliyordu. Aileleriyle eğleniyordu. Milli Emlak'tan kiralıktı burası. Şimdi 'makineleri sökün çıkın' diyorlar. Bizler Adana'ya hizmet veriyoruz. 40-50 tane çalışanı var buranın. Yer gösterilmesini ve bir an önce orada faaliyete geçmeyi istiyoruz" dedi.

"Her şehirde bir lunapark olması lazım"

Erkan Baran Ünüvar isimli genç de, "Biz lunaparka eğlenmeye gelmiştik. Adana'da yapılacak pek bir aktivite olmadığı için hafta sonları da geliyorduk. Şimdi böyle bir karar almışlar. Bu da bizi gerçekten üzdü. Her şehirde bir lunapark olması lazım. Her büyükşehirde de lunapark var burada da olmalı. Üzgünüz" şeklinde konuştu.

Lunaparkın yerine ise Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının yapılacağı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Yerel Haberler, Adnan Menderes, Ekonomi, Kültür, Yerel, Yaşam, Emlak, adana, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'daki Lunapark Kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:48:41. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'daki Lunapark Kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.