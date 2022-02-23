Adana'dan Afganistan'a yardım - Son Dakika
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Adana'dan Afganistan'a yardım

23.02.2022 00:57
Adana'dan Afganistan'a yardım

Kızılay Adana Şubesi tarafından Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır gıda, temizlik ve giyim malzemesi gönderildi.

Kızılay Adana Şubesi tarafından Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 3 tır gıda, temizlik ve giyim malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay Adana Şubesi, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan giyim, gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 3 tır, Kızılay Afet Merkezindeki törenin ardından Ankara'dan hareket edecek "İyilik Treni"ne uğurlandı. "İyilik Treni"nde birleştirilecek yardımlar, Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk halkının mazlumlara yardım etmeyi görev bildiğini söyledi. Bu kapsamda Afganistan için de harekete geçtiklerini belirten Saygılı, "Hayırseverlerden, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından aldığımız bağışları bugün nasip olursa tırla Ankara'ya göndereceğiz. Oradan trenle Afganistan'a ulaştıracağız. Bu anlamda bize destek veren bütün hayırseverlere müteşekkiriz" diye konuştu.

Belirli aralıklarla Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine yardımlar gönderdiklerini belirten Saygılı, "Bu vesileyle Afganistan'a düzenli bir şekilde 15 güne bir tırlarımızı Ankara'da buluşturuyoruz. Ankara'dan trenlerle gönderdiğimiz yardımlar 14 günde Afganistan'daki yetimlere, mağdurlara, savaş sıkıntısı yaşamış insanlara ulaşıyor. Adana'dan bugün 3 tır gönderiyoruz. İçerisinde, yağ, un, pirinç, çocuk bezi, hijyen malzemeleri ve kıyafet bulunuyor." - ADANA

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ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM ADANA'DAN AFGANİSTAN'A 3 TIR'LIK YARDIM Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi Afganistan'a insani yardım malzemeleri gönderildi

Afganistan, Kızılay, Ankara, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana'dan Afganistan'a yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'dan Afganistan'a yardım - Son Dakika
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