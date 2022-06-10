Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı - Son Dakika
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Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı

10.06.2022 15:54
Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve partililer, yapımı süren yeni havaalanı nedeniyle Adana Havalimanı'nın kapatılmaması çağrısında bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve partililer, yapımı süren yeni havaalanı nedeniyle Adana Havalimanı'nın kapatılmaması çağrısında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer, Mersin'in Tarsus ilçesinde inşası devam eden, yap-işlet-devret modeli ile işletilecek Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinin tamamlandıktan sonra kapatılacağını söylenen Adana Havalimanı önünde toplandı.

Adana Havalimanı'nın kent için önemli bir değer olduğunu ve kapatılmaması gerektiğini belirten Başkan Karalar, Rize'nin 350 bin, Trabzon'un 850 bin nüfuslu olmasına rağmen bölgede 2 tane havalimanı olduğunu kaydetti.

Adana ve Mersin'de havalimanı bulunmasının fazla olmayacağını savunan Başkan Karalar, "Adana, Mersin ve Osmaniye toplam 7 milyon nüfusa sahip. Bölgede hizmet verecek 2 havalimanı fazla değil. Burası Adana'nın stratejik önemine katkı koyuyor ve vatandaşlarımız için çok önemli. Adanalıların bütün olarak havalimanının kapatılmaması çağrısına yöneticilerimizin olumlu yanıt vereceğini bekliyorum. Öyle yapacaklarına inanıyorum. Buranın uluslararası havalimanına sahip olması için pistlerin uzaması lazım diyorlar. Eğer pistlerde sıkıntı varsa teknik olarak uzatma noktasında yardımcı olabiliriz. Ne katkı gerekiyorsa biz onu koymaya hazırız" diye konuştu. - ADANA

Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı
Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı
Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana Havalimanı kapatılmasın çağrısı - Son Dakika

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