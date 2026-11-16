Adana Karaisalı\'da bireylere kahvaltı ve sportif etkinlik düzenlendi

Adana'da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nden hizmet alan bireyler için kahvaltı ve sportif etkinlik düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, merkezden hizmet alan bireyler bir araya geldi. Adana'da düzenlenen kahvaltı programının ardından katılımcılar sportif etkinliklere katıldı.

Etkinlikle bireylerin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi.