Adana, Kozan ve Ceyhan Ticaret Odası Başkanları Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'i ziyaret etti

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Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e yönelik nezaket ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükerşen, Adana Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikalp ve Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar'ı makamında ağırladı. Kandemir, Eskişehir'in ticareti ve sanayisiyle canlı bir şehir olduğunu belirterek Başkan Büyükerşen'e misafirperverliği için teşekkür etti.

CHP Kozan Belediye Başkan Adayı Sudiye Gizem Aksoylu ile de telefonla görüntülü konuşan Büyükerşen, görüşmede Aksoylu'ya başarılar diledi. Kozan, Ceyhan ve tüm Adanalılara selam ve sevgilerini ileten Büyükerşen, nazik ziyaret dolayısıyla da konuklarına teşekkür etti. Ülke gündemi ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret sonunda Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar, Başkan Büyükerşen'e Kozan'ın meşhur gülkurusu hurmasını hediye etti.

Ziyaret, çektirilen fotoğraflarla tamamlandı.