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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Adana\'nın düşman işgalinden kurtuluşu 102. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
05.01.2024 - 12:38,
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Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

5 Ocak kutlamaları, Atatürk Parkında Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı. İlk töreninin ardından katılımcılar İstasyon Meydanı'na geçti. Burada saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunduğu törende, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger vatandaşların kurtuluş bayramını kutladı.

Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bugün en büyük gurur günümüz. 5 Ocak Adana'nın kurtuluşu hepimize kutlu olsun. Bizi bugüne getiren Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı ve minnetlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Törende Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü gösteri yaparken, mehteran takımı da konser verdi. Ardından Pozantı'dan gelen bisikletli sporcular tarafından 'Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya' isimli düzenlenen etkinlikte taşınan Türk bayrağı Vali Köşger'e teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA
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