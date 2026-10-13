Adana Pozantı'da doğa yürüyüşü yapan 2 emekli, şelale yolunda 20 çuval çöp topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Pozantı'da doğa yürüyüşü yapan 2 emekli, şelale yolunda 20 çuval çöp topladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Pozantı\'da doğa yürüyüşü yapan 2 emekli, şelale yolunda 20 çuval çöp topladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa yürüyüşünde karşılaştıkları kirliliği gidermek için harekete geçen 2 emekli arkadaş, Adana Pozantı'daki şelale yolunda 3 günde 20 çuval çöp topladı. İkilinin çevre bilinci oluşturma amaçlı davranışı takdir topladı; doğayı temiz tutmanın ortak sorumluluk olduğu belirtildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yaşayan 2 emekli arkadaş, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla şelale yolu güzergahında 3 günde 20 çuval çöp topladı.

Pozantı'da yaşayan emekli Almanca öğretmeni Kemal Önal ile emekli İnfaz Koruma Başmemuru Mustafa Çetinkaya doğa yürüyüşleri sırasında karşılaştıkları çevre kirliliğine kayıtsız kalmadı. Şelale yolu güzergahında çevreye atılan çöpleri gören Önal ve Çetinkaya, hem doğal güzellikleri korumak hem de vatandaşlarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla temizlik çalışması başlattı.

Üç gün boyunca yürüyüş güzergahında temizlik yapan iki arkadaş, toplam 20 çuval dolusu çöp topladı. İki vatandaşın duyarlı davranışı takdir toplarken, çevre temizliğinin herkesin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekildi.

"Doğayı temiz tutmak hepimizin sorumluluğu"

Doğada yürüyüş yapmayı sevdiklerini belirten Kemal Önal ve Mustafa Çetinkaya, şelale yolu üzerinde gördükleri çöplerin kendilerini üzdüğünü ifade etti. Amaçlarının yalnızca çöp toplamak olmadığını belirten iki emekli, vatandaşlarda çevre koruma bilincini güçlendirmek ve herkese örnek olmak istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA
PozantıGüncelAdanaÇevreYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
İspanya’nın milli gününde büyük fiyasko İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm Soruşturma başlatıldı Öğrenci yurdunda şüpheli ölüm! Soruşturma başlatıldı
13:36
Esenyurt’ta torbacı neneler şoku Polis kaydetti, çete yakalandı
Esenyurt'ta torbacı neneler şoku! Polis kaydetti, çete yakalandı
13:22
AK Parti harekete geçti 3 isme milyonluk tazminat davası
AK Parti harekete geçti! 3 isme milyonluk tazminat davası
13:13
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi
Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
13:06
Raporlu ilaç kullananlara müjde Hastane çilesi bitiyor
Raporlu ilaç kullananlara müjde! Hastane çilesi bitiyor
12:44
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
11:56
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 13:44:20. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Pozantı'da doğa yürüyüşü yapan 2 emekli, şelale yolunda 20 çuval çöp topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei