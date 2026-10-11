Adana Seyhan'da hırsızlık anı kamerada 2 şüpheli paletleri motosiklete yükleyip kaçtı

ADANA'da 2 şüpheli, iş yerinin önündeki ahşap paletleri çalıp, üç tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli motosikletle bir iş yerinin önüne gelen, kimliği belirsiz 2 kişi, ahşap paletleri araca yükleyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.