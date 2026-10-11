Adana Seyhan'da hırsızlık anı kamerada 2 şüpheli paletleri motosiklete yükleyip kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Seyhan'da hırsızlık anı kamerada 2 şüpheli paletleri motosiklete yükleyip kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Seyhan'da saat 02.00 sıralarında iş yerinin önündeki ahşap paletler, 2 şüpheli tarafından motosiklete yüklenip bölgeden uzaklaştırıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da 2 şüpheli, iş yerinin önündeki ahşap paletleri çalıp, üç tekerlekli motosiklete yükleyerek kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Üç tekerlekli motosikletle bir iş yerinin önüne gelen, kimliği belirsiz 2 kişi, ahşap paletleri araca yükleyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Hırsızlık3. SayfaGüvenlikGüncelSeyhanPolisAdanaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
Hakemin üzerine yürüdüler Olaylı maçta kazanan Real Madrid Hakemin üzerine yürüdüler! Olaylı maçta kazanan Real Madrid
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:56
Cemil Tugay, AK Parti’ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı Dikkat çeken Erdoğan detayı
Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin perde arkasını ilk kez anlattı! Dikkat çeken Erdoğan detayı
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
09:07
Aldatılan kocadan ters köşe Karısına hayatının şokunu yaşattı
Aldatılan kocadan ters köşe! Karısına hayatının şokunu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:10:43. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da hırsızlık anı kamerada 2 şüpheli paletleri motosiklete yükleyip kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei