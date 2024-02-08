Adana Ticaret Odası ve DAİMFED öncülüğünde \'Halkın Talepleri Platformu\' kuruldu

Adana Ticaret Odası (ATO) ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) öncülüğünde 'Halkın Talepleri Platformu' kurulması kararlaştırılarak çalışmalara başlandı.
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde seçime giren belediye başkanlarına sunulmak ya da beklentilere ait projeleri gündeme taşımak adına kurulan Halkın Talepleri Platformu'na öncülük eden Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram'ın önerisine DAİMFED olarak tam destek verilmesi kararlaştırıldı. Adana'da faaliyette bulunan diğer STK'lara da destek teklifi götürülecek olan devasa proje büyük yankı bulacağı belirtildi.
Herşey Adana'mızın daha ileriye gitmesi için
ATO Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, yerel seçimlerde Adana için kaçınılmaz önemli projelere gerek duyulduğunu belirterek, "Bu nedenle başkan adaylarımıza sunulmak ve gerekli dikkati çekmek için böyle bir projeyle dikkat çekmek istiyoruz. Başta sektörün üst kuruluşu olan DAİMFED'le kararlılığımızı ortaya koymuş bulunuyoruz. Diğer STK'larla birlikte oluşturacağımız 'Halkın Talepleri Platformu'nun tek hedefinin Adana için yapılması gerekli problemlere ışık tutmak ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan projelere gündeme taşımaktır" diye konuştu.
DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Adananın lehine olan tüm projelerde var olduklarını belirterek, "Bu anlamda ATO Başkanımızın bu oluşumuna ve birlikteliğe tam katkı koymaya hazırız. Bu anlamda çalışmalarımız geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla paylaştığımız çalışmalarımız mevcuttur. Paylaşmak ve birlikten güç doğar anlayışımızla destek verme kararındayız. Bu anlamda ana başlıkları toplamak gerekirse; projelerin olabilmesi için partilerden çok ihtiyaç duyulan Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsasının öncülüğü ve katılımı olmazsa olmazdır. Ayrıca yerel yönetim seçimleri sonucunda göreve gelecek başkanın otogar, otobanın il dışına çıkarılması, bir kent meydanı oluşturulması gibi konularda bir master planı oluşturulmasıyla değiştirilmesi imkansız olan kararlar alınmalı kim gelirse gelsin devamı sağlanmalıdır. Dolayısıyla bu platformunda gayesi olması gereken önemli olan birlikte güçlü ortak ses olmaktır. Bu doğrultuda alınacak, gündeme sunulacak olan yüksek öncelikli ve öncelikli projeler belirlenen bir takvim ortaya konulmalıdır" şeklinde konuştu. - ADANA
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