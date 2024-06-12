Adana Ziraat Odaları Başkanlarından Buğday Fiyatı Tepkisi - Son Dakika
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Adana Ziraat Odaları Başkanlarından Buğday Fiyatı Tepkisi

Adana Ziraat Odaları başkanları, açıklanan buğday fiyatına tepki göstererek, hükümetten fiyatların yeniden gözden geçirilip revize edilmesini ve sanayiciye satış fiyatlarının da açıklanmasını talep etmektedir. Tarım sektöründe girdi fiyatlarının artmasına rağmen yüzde 10'luk fiyat artışının çiftçileri hüsrana uğrattığı belirtilmiştir. Ayrıca, TMO'nun ucuz fiyatla aldığı buğdayı aylarca bekletip çiftçiyi batağa sürüklediği ifade edilmiştir.

12.06.2024 12:05
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TUNCAY TÜRKGÜLÜ

(ADANA) - Adana Ziraat Odaları başkanları, açıklanan buğday fiyatına tepki göstererek, "Hükümetimizden acilen bu açıklanan fiyatlarını yeniden gözden geçirilip revize edilmesini, alım fiyatlarının yanında sanayiciye satış fiyatlarının da açıklanmasını talep etmekteyiz. Biz üretemezsek ülke aç kalır" dedi.

Adana Ziraat Odaları başkanları, buğday fiyatıyla ilgili ortak basın açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:

"Açıklanan buğday fiyatları çiftçilerimizi hüsrana uğratmıştır. Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ve mücadele ettiği yüksek enflasyon neticesinde geçen yıla göre açıklanan yüzde 10 gibi fiyat artışı çiftçimizi üzmüştür. Tarım sektöründe geçen yıla göre girdi fiyatlarının yüzde 70-80 civarında artış göstermesi buna karşılık yüzde 10'luk fiyat artışı hüsrandır. Tarımsal girdilerinin başlıcaları olan tohum, gübre, ilaç, mazot ve işçilikteki yüksek fiyat artışları göz önünde bulundurulmamış adeta çiftçi üretim yapamaz hale gelmiştir. Bu fiyatlar tekrar gözden geçirilip revize edilmezse hiçbir çiftçi üretimini devam ettiremez.

"Hasattan önce fiyat açıklanmamıştır"

Bölgemizde hasat sona ermiş olup, hasattan önce fiyat açıklanmamıştır. Açıklanan fiyatta piyasada oluşan serbest piyasa fiyatlarını da alt üst etmiştir. Keşke fiyat açıklamasalardı. Aslında TMO'nun çiftçiden alım fiyatını açıklarken, diğer taraftan satın almış olduğu arpa ve buğdayı sanayiciye kaç liradan satacağını da açıklaması lazım ki sanayici TMO dan alacağı fiyatı öğrenince belki TMO'dan önce kendisi alım yaparak piyasanın yükselmesini ve gerçek fiyatın oluşmasını sağlayacaktı.

"Fiyatların revize edilmesini istiyoruz"

TMO almış olduğu ucuz fiyatlı buğdayı aylarca deposunda bekletip finans yükünü çektikten sonra çiftçinin alın teri göz nuru olan buğdayı ucuz fiyattan satarak sanayiciyi finanse edip, çiftçiyi batağa sürüklemektedir. Buğday fiyatları tarımda stratejik fiyat belirleyicisi olup, tüm tarım ürünlerinin fiyat belirleyicisi durumundadır. Hükümetimizden acilen bu açıklanan fiyatlarını yeniden gözden geçirilip revize edilmesini, alım fiyatlarının yanında sanayiciye satış fiyatlarının da açıklanmasını talep etmekteyiz. Biz üretemezsek ülke aç kalır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adana Ziraat Odaları Başkanlarından Buğday Fiyatı Tepkisi - Son Dakika

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