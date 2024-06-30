Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kuzey kutup dairesine gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kuzey kutup dairesine gidiyor

Adana'da yaşayan Okan Uysal, iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle Rusya'nın Novy Urengoy şehrine gitmek için yola çıktı. Uysal, 45 günlük yolculuğunda iklim değişikliğinin etkilediği bölgeleri kamp yaparak sosyal medya hesabından duyuracak ve vatandaşlara bilgiler verecek. Amacı insanları iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek olan Uysal, yolculuğunun maliyetinin yaklaşık 350 bin lira olduğunu belirtti.

30.06.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla motosikletiyle kuzey kutup dairesine gitmek için yola çıktı. Uysal, yaklaşık 20 gün sonra Rusya'nın Novy Urengoy şehrine ulaşacak.

İklim değişikliği her geçen gün kendisini hissettiriyor. Başta ülkemiz olmak üzere birçok bölgede iklim değişikliği sorunu her geçen gün büyüyor. Ülkeler iklim değişikliğine karşı birtakım önlemler alıyor ancak bazı bilinçsiz vatandaşların ve işletmelerin tüketimleri bu önlemleri yetersiz kılıyor.

Rusya'ya gidiyor

Adana'da hasar tespit uzmanı olarak çalışan 2 çocuk babası Okan Uysal (45), iklim değişikliği krizine dikkat çekmek amacıyla Rusya'nın Novy Urengoy kentine gitmek için yola çıktı. Toplamda 45 günlük yolculuk yapmayı planlayan Uysal, 20 gün sonra 7 bin kilometre uzaktaki kuzey kutup dairesine 60 kilometre mesafedeki Novy Urengoy'da olmayı planlıyor. Bir süre Novy Urengoy'da kalacak Uysal, daha sonra geldiği rotadan aynı şekilde Adana'ya geri dönecek.

Değişen iklimi gösterecek

Toplamda 45 günlük yolculuk planlayan Uysal, iklim değişikliğinin en çok etkilediği bölgeleri kamp yaparak sosyal medya hesabından duyuracak ve yolda giderken mola verdiği noktalarda vatandaşlara bilgiler verecek.

"İlk iklim değişikliğini denizlerde fark ettim"

Yolculuğuna başlamadan İhlas Haber Ajansı'na konuşan Uysal, iklim değişikliğinin denizlerde yer yüzünden daha fazla hissedildiğini anlatarak, "Amacım iklim değişikliğine dikkat çekmek. Ben aynı zamanda dalgıcım. Dalgıç olduğum için ben ilk iklim değişikliğini denizlerde fark ettim. Daha önce insanların yapamadığı bir şey yapmak istedim. İnsanların iklim değişikliğiyle ilgili biran önce karar almaları gerektiğini belirtmeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliğini net bir şekilde göstereceğim"

Yolculuğunun 45 gün sürmesini planladığını anlatan Okan Uysal, "Bu yolculuk 45 günlük bir yolculuk olacak. Önce Doğu Anadolu bölgesinden Gürcistan'a gireceğim. Ardından Kafkas dağları üzerinden ilerleyerek Rusya'ya gireceğim. Rusya'dan da Sibirya ovasına ilerleyeceğim ve dünyanın dikine doğru tırmanmaya başlayacağım. 14 bin kilometrelik bir yol olacak. Bol bol kamp yapacağım ve doğadaki değişimi göstereceğim. Rusya'nın en kuzeyindeki şehir olan Novy Urengoy'a ulaşacağım. Oradan kuzey kutup dairesi 60 kilometre. O şehirde gerekli izinleri alıp mümkünse kuzey buz denizine doğru motosiklet sürmek istiyorum. Şehirlerde yaşayan insanlar olarak iklim değişikliğinin nasıl olduğunu fark etmiyoruz ama o coğrafyada bunu net şekilde göstereceğime inanıyorum" diye konuştu.

"İnsanların yeşili koruması en büyük destek olacak"

Riskli bir yolculuk yapacağını anlatan Uysal, "Küresel iklim bilimcilerinin yaptığı çalışmada en önce kuruyacak bölge bizim yaşadığımız Akdeniz'e kıyısı olan şehirler olacak. Karbon ayak izi diye basit bir söylem var. Bu söylemi devletimizden ve büyük şirketlerden dizayn etmesini istiyoruz. İnsanların daha az tüketmesi en büyük destek olacak. En basiti pilleri çöpe atmayıp, yeşil alanları korumaları bana en büyük destek olacaktır" dedi.

Öte yandan Okan Uysal, yolculuğunun maliyetinin yaklaşık 350 bin lira olacağını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Sosyal Medya, Motosiklet, Rusya, Adana, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kuzey kutup dairesine gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:09:15. #1.12#
SON DAKİKA: Adanalı Okan Uysal, iklim değişikliğine dikkat çekmek için kuzey kutup dairesine gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement