Adapazarı'na en az 13 açılış geliyor, 20 proje ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Adapazarı'na en az 13 açılış geliyor, 20 proje ihaleye çıkıyor

08.03.2022 11:37
Adapazarı'na en az 13 açılış geliyor, 20 proje ihaleye çıkıyor

Adapazarı Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında projelerde gelinen son aşamaları paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, "2022 yılının Adapazarı'mız için oldukça bereketli geçeceğini bir kez daha paylaşmak istiyorum.

Adapazarı Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısındaki konuşmasında projelerde gelinen son aşamaları paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, "2022 yılının Adapazarı'mız için oldukça bereketli geçeceğini bir kez daha paylaşmak istiyorum. En az 13 projemizin açılışını hep birlikte yapacak ve 20 adet projemizde de ihaleye çıkacağız inşallah. Şehrin kalbinde, işler hamdolsun yolunda" dedi.

Adapazarı Belediyesi olağan meclis toplantısında ayrıntılı bir konuşma gerçekleştiren Başkan Mutlu Işıksu, 2022 yılının Adapazarı için oldukça bereketli geçeceğine olan inancını paylaştı ve projelerde gelinen son aşamaları açıkladı. Işıksu, "2022 yılında açılışa hazırlandığımız bir kısmı faaliyete geçen ve bir kısmı da bitme aşamasında olan projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. En az 13 açılışımızı 2022 yılında hep birlikte yapmak istiyoruz. İnşallah açılış sayımızı daha da artıracağız. Gayretle çalışıyoruz" diye konuştu.

Açılışı planlanan projeleri sayan Işıksu, "Adapazarı Ticaret Müzesi, Taşkısığı Millet Evi, Dernekkırı Millet Evi, Karaman Çocuk Hakları Sokağı, Hızırtepe Çocuk Hakları Bahçesi, 15 Temmuz Camili Çocuk Hakları Adası, Yeşilbayraktar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Taşkısığı Sosyal Tesisleri, Alandüzü Sosyal Tesisleri, Acıelmalık Sosyal Tesisleri, Çamyolu Sosyal Tesisleri, ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi ve Meserret Bahçe açılışını inşallah 2022 içerisinde hep birlikte yapacağız" şeklinde konuştu.

2022 yılında 20 projenin de ihaleye çıkacağını duyuran Başkan Mutlu Işıksu, "20 adet proje ihalemizi de hızlıca yaparak start vereceğiz inşallah. Bu projeler ihalesine çıkmamızı netleştirdiklerimiz. Bir de gayretle hazırlandıklarımız var. Sayılarının artacağını da peşinen söyleyeyim. Ayrıca bazı projelerimizin açılışlarını bu yıl içerisine yetiştirmek arzusundayız. Yani 13 açılışın sayısı artsın diye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İhaleye çıkacak projeleri sayan Başkan Mutlu Işıksu, "Ada Sahaf Fikir Sanat Merkezi, Ada Pazar Korucuk Kapalı Pazar Yeri, Ada Pazar Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri, Güneş Enerji Santrali, Yeni Eğlence Merkezi, Taşlık Sosyal Tesisleri, Dağdibi Sosyal Tesisleri, Karadere Sosyal Tesisleri, Mahmudiye Sosyal Tesisleri, İlyaslar Sosyal Tesisleri, Karadavutlu Sosyal Tesisleri, Çocuk Kütüphanesi, Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi 2022 Etapları, Dernekkırı Susamlık Mesire Alanı ve Belediye Binamızın bulunduğu meydanda hayat bulacak mega proje içerisinde 6 proje olmak üzere toplam 20 projemizin de ihalesine bu yıl çıkıyoruz inşallah" dedi. - SAKARYA

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Adapazarı Belediyesi, Mutlu Işıksu, Çocuk, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adapazarı'na en az 13 açılış geliyor, 20 proje ihaleye çıkıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adapazarı'na en az 13 açılış geliyor, 20 proje ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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