ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan 6 Şubat Depremleriyle İlgili Eleştiriler - Son Dakika
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ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan 6 Şubat Depremleriyle İlgili Eleştiriler

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt, CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaretinde 6 Şubat depremlerinde ordunun müdahalede bulunamamasını eleştirdi. Bozkurt, ordunun doğal afetlerde emir beklemeksizin müdahale etme yetkisi olduğunu vurgulayarak, yaşanan kayıpların hesabının sorulması gerektiğini ifade etti.

06.02.2025 18:34  Güncelleme: 22:03
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(OSMANİYE) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyet, CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. 6 Şubat depremlerinde ordunun görevini yerine getiremediğini belirten Bozkurt, "Ordunun görev talimatında yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde emir beklemeksizin müdahale vardır. Tersi emir verildiği için ordu müdahale edemedi. Kışladan çıkmayın emri verildiği için müdahale edemedi" dedi.

ADD Genel Başkanı Mustafa Hüsnü Bozkurt ve beraberindeki heyet, depremde yıkılan ADD il binasının açılışı için geldiği Osmaniye'de CHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete; CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özcağdaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Osmaniye il ve ilçe teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Bozkurt, şunları söyledi:

"Atatürkçü Düşünce Derneği'nin pek çok şube başkanlarıyla buradayız, sizlerleyiz. Sabah belediye ziyaretlerimizi yaptık. Dörtyol ve Erzin'deydik. Oradan buraya geldik. Depremde yıkılmıştı. Yeni binasının açılışını yaptık. Gelmişken il başkanlığımızı da ziyaret edelim dedik. Sizleri gördüğüm için çok mutluyum. Değerli arkadaşlar biz 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında da buradayız. Her zamanda burada olmaya devam edeceğiz.

6 Şubat unutulacak gibi değil. Deprem kuşağındayız. Ben 1968 Adapazarı depreminde rahmetli babam Sapanca'daydı. Dinar depreminde Konya'daydım. Hekim olarak gittik. 17 Ağustos Adapazarı İzmit depreminde 11 doktor arkadaş Konya'dan görevli olarak gittik. Birçok yerde çalıştık. Ben 6 Şubat depremi kadar acı duyduğum hiçbir deprem hatırlamıyorum. Bunun nedeni de şu: 26 yıl önce depremden 24 yıl önce 17 Ağustos 1999 depreminde ertesi gün deprem bölgesine vardığımızda bütün enkazlarda ordu asker enkaz kaldırma çalışması yapıyordu. Akut zaten enkazı kaldırıyordu ve inanın gece gündüz 24 saat her enkazın başında asker nöbet tutuyordu. Ne bir talan ne bir hırsızlık olayı yaşanmadı. Aradan çeyrek asır geçtikten sonra depremin ertesi günü buradaydık. 11 ili ve bütün ilçelerini dolaştık tek tek. Bu acı tabi ateş düştüğü yeri yakıyor. Elbette gerek il başkanımız gerek Asu vekilimiz kadar derinden hissedemeyebiliriz ama bir hekim gözüyle gördüklerimi asla unutmayacağım."

"6 şubatta askeri anında o görevi yapmasına maalesef izin vermediler"

Eski asker olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Bir eski askerim ben. Ordunun görev talimatında yangın, deprem, sel gibi doğal afetlerde emir beklemeksizin müdahale vardır. Tersi emir verildiği için ordu müdahale edemedi. Kışladan çıkmayın emri verildiği için müdahale edemedi. 15 Temmuz akşamı kışladan çıkmayın emrini vermeyenler 6 Şubat'ta askeri anında o görevi yapmasına maalesef izin vermediler. Bana göre bu yargı konusu olması gereken bir davranıştır. O nedenle pek çok insanı kaybettik. O nedenle insanlar yaşamları boyu taşıyacakları acılar yaşadılar. Yakınlarını feryat ede ede o soğukta enkaz altında can vermelerini izlediler. Böyle acılar üzerinden duygu sömürüsü yapmak istemiyorum ama bunu unutmamalıyız" diye konuştu.

"Göz göre göre 5 teğmenimizi ve 3 komutanını ihraç ettiler"

Yaşananların hesabının sorulması gerektiğini söyleyen Bozkurt, "Bunların hesabını sorun arkadaşlar. Bu zaman bırakılacak bir şey değil. Eğer bu hesaplar sorulmazsa bu davranışlar devam eder. Bu hesapların sorulmayacağına dair öyle bir güven var ki bu adamlarda göz göre göre 5 teğmenimizi ve 3 komutanını ihraç ettiler. Zerre utanma, zerre insaf duyguları da yok. Şimdi de o ihraca muhalefet şerhi koyan 4 komutanında ihraç edilmesi yönünde kampanya başlatmışlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel ADD Genel Başkanı Bozkurt'tan 6 Şubat Depremleriyle İlgili Eleştiriler - Son Dakika

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