ADD Malatya, Kadınlar Günü'nü Konteynerde Kutladı

(MALATYA)- 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde il binası yıkılan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Malatya Şubesi, il binası olarak kullandıkları konteynerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Güzelbahçe Konteyner Kent'te dernek binası olarak kullanılan konteynerde, iftar saatinde bir araya gelen il yönetimi kurulu, dernek üyeleri ve eşlerinden oluşan grup, hem Kadınlar Günü'nü kutladı hem de iftar yaptı.

Yemek sonrası Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şadiye Fidan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dair bir konuşma yaptı. Fidan, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın' sözleriyle başlamak istiyorum. Kadınların hayatın her alanında başarılarının takdir edildiği, kadına şiddetin son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, hak, hukuk ve adalet olarak hak kaybının yaşanmadığı; eğitim, siyaset, ekonomi, mülkiyet, yönetim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda eşit haklara sahip olduğu ve düşleri ile emekleriyle sevgiye, sevgiyle dünyayı güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

Eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum. Biz buradayız, varız ve güçlüyüz!"