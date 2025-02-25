Adem Amca ve Yaren Leylek'in Hasreti - Son Dakika
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Adem Amca ve Yaren Leylek'in Hasreti

Adem Amca ve Yaren Leylek\'in Hasreti

Adem Amca, 14 yıllık dostu Yaren leyleği iple çekiyor. Hasret bitiyor, hazırlıklar tamamlandı.

25.02.2025 09:59
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Aralarındaki 14 yıllık dostlukla Türkiye'de ve hatta yurt dışında milyonların kalbinde taht kuran Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin buluşmasına sadece günler kaldı. Adem Amca şimdilerde hem gökyüzüne bakmayı, hem de Yaren leylek için hazırladığı yuvayı kontrol etmeyi bir an olsun ihmal etmiyor.

Ağustos ayının son günlerinde Yaren leylekten ayrılan Adem Amca, 6 aydır yaşadığı özlemin son bulacağı günü adeta iple çekiyor. Uluabat Gölü'ne kıyı Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikarağaç Leylek Köyü'ndeki yuvasını her sabah kalktığında kontrol eden Adem Amca, gözleri ufukta dostunu bekliyor. İlkbaharın ilk günlerine kadar gelmesini beklediği Yaren leylek için küçük balık tutacağı ağlarını onartan, sandalının bakımını yapan ve tüm hazırlıklarını tamamlayan Adem Amca yaptığı açıklamada, hasretin kısa sürede biteceğini söyledi.

2011 yılında göle balık için açıldığında bir leyleğin kayığına konduğunu anlatan Adem Yılmaz, "Yakaladığım balıklardan parça parça verdiğim Yaren leylek zamanla bana alıştı. İlk 5 yıl aramızdaki sadece arkadaşlıktı. İsmi yoktu. Eskikarağaç Mahallesi Muhtarı 'Yaren' adını önerdi. Çok hoşuma gitti bu isim ve artık leyleği Yaren diye çağırmaya başladım" dedi.

" Gezi teknesine kesinlikle gelmiyor"

Aralarındaki arkadaşlığın zamanla dostluğa döndüğünü dile getiren Adem Yılmaz, "Adı gibi benim arkadaşım, yoldaşım, dostum oldu. Geleceği günü iple çekiyorum, gideceği günler gelince çok üzülüyorum" diye konuştu.

Adem Amca, günde birkaç kez balıkla beslediği Yaren leyleğin her çağırdığında yanına geldiğini anlatarak, "İki teknem var. Birisiyle balığa açılıyorum, diğeriyle gezi teknesi olarak turist gezdiriyorum. Yaren iki teknemi de iyi bilir. Balıkçı tekneme sürekli gelir ama gezi teknesine ne kadar da çağırsam kesinlikle gelmez" ifadesini kullandı.

Yaren için özel ağ yaptırdı, en çok tahta fekisi seviyor

İlk yıllarda büyük balıkları parçalayarak verdiğini ancak kılçıkları nedeniyle leyleğe zarar vermekten korktuğunu belirten Adem Yılmaz, "Uluabat Gölü'ne balıkçılar turna ve sazan için açılırlar. Bu balıklar Yaren için büyükler. Yaren için özel küçük gözlü ağ yaptırdım. Bu ağla sadece Yaren için balık tutuyorum. Yaren leylek, en çok tahta fekisini seviyor. Havada kapıyor ben atınca. Artan balığı evimde dolaba koyuyorum. Balık çıkmayınca yedekten besliyorum. Bir dönem fırtına nedeniyle balık hiç yakalayamadım. Evin bahçesini kazarak solucan çıkarıp Yaren'e verdim" ifadelerini kullandı.

Adem Amca, 14 yıllık dostunu çok özlediğini, bugünlerin çok zor geçtiğini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adem Amca ve Yaren Leylek'in Hasreti - Son Dakika

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