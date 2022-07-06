Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika
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Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

06.07.2022 19:52
Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyorBİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Kenan Emen, farklı büyüklükteki taş ve ahşaba şekil vererek sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde inşaat işçisi olarak çalışan Kenan Emen, farklı büyüklükteki taş ve ahşaba şekil vererek sanat eseri ortaya çıkarıyor.

Adilcevaz'ın aydınlar beldesinde yaşayan inşaat işçisi Kenan Emen, boş zamanlarını değerlendirmek için taş ve ahşaba şekil vermeye başladı. Ortaya çıkardığı eserlerle evlerin güzel görünmesine katkı sağlayan Emen, "Hobi olarak farklı büyüklükteki taşlara şekil vererek süs eşyası oluşturuyorum. Bunun yanında ahşap yakma sanatıyla da uğraşıyorum. Kendi imkanlarımla kuluçka makinesi de yaptım. Bütün bunları boş zamanlarımda yapıyorum. Bu hobimden dolayı boş zamanımı dolu dolu geçiriyorum" dedi.

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Adilcevazlı usta taş ve ahşaba şekil vererek eserler ortaya çıkarıyor Adilcevazlı usta taş ve ahşaba şekil vererek eserler ortaya çıkarıyor
Kaynak: İHA

Adilcevaz, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adilcevazlı usta, taş ve ahşaba şekil vererek sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

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