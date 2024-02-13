Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi 2 yılda 1 milyon 800 çağrıya cevap verdi

Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi yaklaşık 2 yıl içerisinde 1 milyon 800 çağrıya cevap vererek hizmet yürüttü.
25 Haziran 2021 tarihinden bu yana Adıyaman'da hizmet veren Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezine kurulduğu günden bu yana 1 milyon 800 bin arama yapıldı. 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki 1 yıllık zaman diliminde ise çağrı merkezine 766 bin 313 çağrı geldi.
Vatandaşlar tarafından yapılan 766 bin 313 çağrıdan 248 bin 397'si gerçek vaka sayılırken 517 bin 916'sı ise asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti.
Polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD gibi birçok telefon numarasının 112 Çağrı Merkezinde birleştirildiğini vurgulayan Adıyaman Valisi Osman Varol, "Tüm acil durumlarda tek bir numaranın arandığı ve bu aranan numaradan acil durumun türüne göre ilgili operatöre bağlantı yapılarak hem insan kaynağının hem de araç gerecin doğru ve etkin bir şekilde yönlendirilmesi sağlanan etkin bir sistem. Hem yoğun bir insan gücü kullanılıyor hem de çok ileri bir teknoloji kullanılıyor. Yani şöyle düşünelim ki buradaki operatör arkadaşlar bir ekip göndereceği zaman bütün araçların lokasyonunu, konumunu görebiliyorlar, en yakındaki ekibi ilgili vakaya gönderebiliyorlar. Güvenlikle veya sağlıkla ilgili olsun hemen yönlendirebiliyorlar" dedi.
Asılsız çağrılarla ilgili de bilgi veren Vali Osman Varol, "Artık 2,5 yıllık bir tecrübe oluştu ilimizde. Tabi buradaki önemli konulardan bir tanesi de asılsız çağrılar. Geçtiğimiz 2023 yılı içerisinde toplam 766 bin çağrı geldi, acil çağrı merkezimize. Ama bunların sadece 248 bin tanesi vakaya dönüştü. Yani bu da oran olarak yaklaşık 32,5 ile 62,5 gibi yani toplam çağrıların neredeyse üçte biri sadece vakaya dönüşüyor, üçte ikisi ise asılsız çağrı olarak geliyor. Bunun tabi çeşitli nedenleri var. Yani bunlar çok detaylı konular ama önemli olan şu burada çok önemli bir hizmet veriliyor. Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız için hemen çare bulabileceğimiz hem insan kaynağına hem de araç ve gerece sahibiz. Onların yönlendirile bilmesi için buranın lüzumsuz bir şekilde meşgul edilmemesi gerekiyor. Onun için bu bilinci arttırarak sadece gerektiğinde 112'yi aramak icabet diyor. Bunu özellikle vatandaşlarımıza söylemek istiyoruz. Bunun dışında da 112'nin daha önceki 155, 156 gibi diğer kurumların tamamının çatısı olduğunu tüm acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezini rahatlıkla arayabileceğini, burada acil durumuna çözüm üretebileceğini tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.
Vali Osman Varol aynı zamanda çalışmalarında başarı gösteren personele de başarı belgesi vererek çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN
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