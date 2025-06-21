Adıyaman\'a Yeni SGK Hizmet Binası İhalesi Başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Adıyaman'da inşa edilecek yeni hizmet binası için ihale sürecini başlattı.

6 Şubat depremlerinde hasar gören ve daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde yıkımı gerçekleştirilen kurum binasının yeni binası, 9 bin 312 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bina yapımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Adıyaman Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binası yapım işi için son teklif verme tarihi 10 Temmuz 2025 saat 14.30 olarak belirlendi. İhale, sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yapılacak. Yapı; zemin +4 kattan oluşacak şekilde toplam 9. BİN 312,49 metrekare alanda inşa edilecek.

İhalenin sonuçlanmasının ardından 600 takvim günü içerisinde binanın tamamlanması ve Adıyaman'ın en kısa sürede modern SGK hizmet binasına kavuşması hedefleniyor. - ADIYAMAN