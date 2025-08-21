Adıyaman Belediye Başkanı Esnafla Kahvaltıda Buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saatlerinde Erdem Caddesi'nde esnafla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Tutdere, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Adıyaman'ın sosyal ve ekonomik hayatında esnafın önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Tutdere, her zaman esnafın yanında olacaklarını ifade etti.

Başkan Tutdere, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, onların düşüncelerini doğrudan dinlemek bizler için çok kıymetli. Esnafımızın emeğiyle güçlenen bir Adıyaman için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN