Adıyaman Belediyesi bayramda sahada olacak

16.05.2026 13:08  Güncelleme: 13:09
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı yaptı. Toplantıda temizlik, ulaşım, altyapı gibi hizmetlerin kesintisiz süreceği vurgulanırken, ekonomik kriz ve deprem sonrası sınırlı bütçeyle çalışmanın önemine değinildi.

Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Abdurrahman Tutdere başkanlığında yapılan toplantıya belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince kent genelinde yürütülecek hizmetler ele alındı. Temizlikten zabıtaya, ulaşımdan altyapıya, sosyal destek hizmetlerinden saha ekiplerine kadar tüm birimlerin bayram boyunca koordineli şekilde görev yapacağı vurgulandı.

Adıyaman Belediyesi'nin, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için sahada olacağı belirtildi.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bayram sürecinde belediye hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için tüm birimlerin hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini söyledi.

Başkan Tutdere, "Bayram öncesi hazırlıklarımızla ilgili olarak birim müdürlüklerimiz ve başkan yardımcılarımız yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapacak. Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin huzurlu, güvenli ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için tüm birimlerimizle sahada olacağız" dedi.

Başkan Tutdere, toplantıda belediyenin mali süreçleri ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusuna da dikkat çekti. Türkiye'de yaşanan ekonomik krizin yerel yönetimleri de etkilediğini belirten Tutdere, Adıyaman'ın depremden etkilenen bir şehir olması nedeniyle belediyenin sorumluluğunun daha da ağır olduğunu ifade etti.

Tutdere, "Türkiye ciddi anlamda bir ekonomik krizde. Ekonomik krizin yansımalarını biz de kurum olarak yaşıyoruz, iliklerimize kadar hissediyoruz. İşimiz çok, ama bütçemiz sınırlı. Biz Adıyaman Belediyesi olarak, deprem şehrinin belediyesi olarak çok işi az maliyetle yapmak zorundayız. Hem hukuki anlamda bir sorunla karşılaşmamak hem de size emanet edilen bütçeyi, milletin parasını düzgün, doğru ve yerinde kullanmak adına yapılması gerekenleri değerlendireceğiz. Bu toplantı bundan sonraki çalışmalar için de yol gösterici olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

