Başkan Tutdere\'den Kurban Bayramı mesajı

26.05.2026 17:05
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kurban Bayramı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaparak, deprem yaralarını ortak akılla saracaklarını belirtti.

Bayramların kırgınlıkların geride bırakıldığı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygusunun güçlendiği özel günler olduğunu belirten Başkan Tutdere, Adıyaman'ın yaralarını ortak akıl ve dayanışma ruhuyla sarmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Abdurrahman Tutdere, "Paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve bir arada olmanın anlamını daha derinden hissettiğimiz bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar; bizleri birbirimize yaklaştıran, kırgınlıkları geride bırakmamıza vesile olan, komşuluğu, dostluğu ve dayanışmayı güçlendiren çok kıymetli zamanlardır. Adıyaman'da bizler, zor günleri de güzel günleri de birlikte omuzlayan büyük bir aileyiz. 6 Şubat depremlerinin ardından nasıl birbirimize sımsıkı tutunduysak, bugün de acılarımızı paylaşarak azaltacak, umudu birlikte büyüteceğiz. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayabilmek için Adıyaman Belediyesi olarak gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşerilerimizin bayram süresince herhangi bir aksaklık yaşamaması, kurban ibadetini sağlıklı ve güvenli koşullarda yerine getirebilmesi, kent yaşamının düzenli şekilde devam etmesi için ilgili tüm birimlerimiz sahada ve görev başında olacak. Bizler sahada hemşerilerimizin huzuru için çalışırken, bu mübarek günlerin manevi ikliminde, aramızda olamayan sevdiklerimizin burukluğunu ve özlemini de yüreğimizde derinden hissediyoruz. Bu vesileyle, 6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle, özlemle ve dualarla anıyor; başta Adıyamanlı hemşerilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

