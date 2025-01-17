Adıyaman Belediye Başkanlarından Gençlik ve Spor Bakanına Ziyaret - Son Dakika
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Adıyaman Belediye Başkanlarından Gençlik ve Spor Bakanına Ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanlarından Gençlik ve Spor Bakanına Ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve ilçe belediye başkanları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adıyaman'daki spor tesisleri ve yeni yatırımlar üzerine görüştü. Toplantıda, çeşitli spor yatırımları ve projeler için mutabakata varıldı.

17.01.2025 11:17  Güncelleme: 11:18
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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Adıyaman ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Milletvekili Resul Kurt'a Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, Kesmetepe Belde Belediye Başkanı İbrahim Karademir eşlik etti. Milletvekili Resul Kurt ve beraberindeki heyet, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek Adıyaman'daki spor tesislerinin durumunu ve yeni yatırımları görüştü.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Kurt, "Belediye Başkanlarımızla beraber şehrimizin ihtiyacına yönelik projeleri hayata geçirmek için mutabakata varıldı. Belediye başkanlarımızla birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret ederek taleplerin programa alınması üzerine görüştük. Bakanımızla yaptığımız toplantıda Adıyaman Stadyumu'nun eski yerinde modern ve şehrin ihtiyacına cevap verecek şekilde olması yönünde karar alındı. Kahta Belediyesi'ne 960 kişilik tribün ile soyunma odasına sahip futbol sahası, bin 500 metrekarelik gençlik merkezi, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Besni ilçesine ise gençlerimizin gelişimi ve vakitlerini daha verimli geçirebilmesi için ilave olarak İlçemizdeki mahallelerimize toplamda 13 adet olmak üzere etüt merkezi, 5 adet halı sahası ve 2 adet basketbol sahası yapılacak. Tut ilçesine ise yarı olimpik havuz ve fitness salonu yapılacaktır. Kesmetepe Beldesine ise yüzme havuzu ve halı saha yapılması konusunda mutabakata varıldı. Spor yatırımları memleketimize ve gençlerimize hayırlı olsun. Tüm kadrolarımızla birlikte memleketimizin ihya ve inşası için durmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanlarından Gençlik ve Spor Bakanına Ziyaret - Son Dakika

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