Adıyaman Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Adıyaman Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2'si ek olmak üzere toplam 14 gündem maddesi oylandı. Başkan Tutdere, Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çekerek şiddeti kınadı. Meclis toplantısında önemli kararlar alındı.

06.08.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
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Adıyaman Belediyesi'nin Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2'si ek olmak üzere toplam 14 gündem maddesi oylandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Abdurrahman Tutdere, Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çekti. Filistin'de kadınlar, çocuklar ve sivillere yönelik devam eden şiddeti kınayan Başkan Tutdere, "Filistin'de hala kadınlara, çocuklara ve sivil vatandaşlara yönelik yapılan vahşice şiddeti kınıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Filistin'de halk adına mücadele eden Hamas Lideri İsmail Haniyye'ye karşı suikast girişimi oldu ve bu suikastı gerçekleştiren terör devleti İsrail'i bir kez daha lanetledik. Ortadoğu'da maalesef kan ve gözyaşı dinmiyor. Hala acı devam ediyor. Tek dileğimiz kan ve gözyaşının bir an önce dinmesi ve barışın sağlanmasıdır" diye konuştu.

Meclis toplantısında oylanan önemli gündem maddeleri arasında yer alan Mülkiyeti Adıyaman Belediyesi'ne ait Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi içerisindeki 650 ada 7 parseldeki arsanın, Millet Kütüphanesi binasının Bilim Merkezi projeleri için kullanılmak üzere 10 yıl süreyle bedelsiz olarak Adıyaman Valiliği'ne tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Siteler Mahallesi'ndeki bir sokağa verilen Bayraktar isminin, Adıyaman Valiliği'nin talebi doğrultusunda Özdemir Bayraktar olarak değiştirilmesi kabul edildi.

Veteriner ve Hal Müdürlüğü'nün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde çalışma usul ve esaslarını belirleyen Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin yürürlüğe konulması için gerekli Meclis Kararı alındı.

İzmir'in Çiğli, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak Belediyeleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Adıyaman Belediyesi arasında kardeş kent ilişkilerinin kurulması kararı alındı. Bu karar ile şehirler arası işbirliği ve kültürel alışverişi artırmayı amaçlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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