Adıyaman Belediyesi Çocuk Dilenciliği Önlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilendirilen ve mendil satan küçük yaştaki çocukları tespit ederek ailelerine teslim etti.

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle trafik ışıklarında dilendirilen çocukları tek tek yakalayarak ailelerine götürdü.

Zabıta ekipleri, ailelere, çocukların dilendirilmesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi kapsamında suç olduğu vurguladı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çocukların eğitimden kopmaması ve korunması adına dilendirilmesini önlemek için denetimlerini sürdüreceğini bildirirken, vatandaşların da bu tür durumlarla karşılaştıklarında 153 Zabıta İhbar Hattı'na bildirimde bulunmalarını istedi. - ADIYAMAN