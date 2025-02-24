Adıyaman Belediyesi Çocuk Dilenciliği Önlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Çocuk Dilenciliği Önlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Çocuk Dilenciliği Önlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent merkezinde dilenci olarak çalışan çocukları tespit ederek ailelerine teslim etti ve vatandaşları bu durumu bildirmeye çağırdı.

24.02.2025 15:23  Güncelleme: 15:26
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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilendirilen ve mendil satan küçük yaştaki çocukları tespit ederek ailelerine teslim etti.

Vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendiren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle trafik ışıklarında dilendirilen çocukları tek tek yakalayarak ailelerine götürdü.

Zabıta ekipleri, ailelere, çocukların dilendirilmesinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi kapsamında suç olduğu vurguladı.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, çocukların eğitimden kopmaması ve korunması adına dilendirilmesini önlemek için denetimlerini sürdüreceğini bildirirken, vatandaşların da bu tür durumlarla karşılaştıklarında 153 Zabıta İhbar Hattı'na bildirimde bulunmalarını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Çocuk Dilenciliği Önlemek İçin Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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