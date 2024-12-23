Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Parkların Yeniden İnşasında Hız Kesmiyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Parkların Yeniden İnşasında Hız Kesmiyor

Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Parkların Yeniden İnşasında Hız Kesmiyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından park ve bahçelerin onarım çalışmaları ile birlikte yeni park inşaatlarına hız verdi. Mevcut park sayısı 91'e yükselirken, yeni parklar için ihale süreçleri devam ediyor.

23.12.2024 15:03  Güncelleme: 15:07
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Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden sonra zarar gören park ve bahçelerin onarımına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası büyük zarar gören, genellikle çadır ve konteynır alanı olarak kullanılan park ve çocuk oyun alanlarının yeniden inşası, bakım, onarım ve düzenlemesini yapmaya devam ediyor.

Kent merkezinde bulunan 1 Nisan öncesi mevcut 85 olan park sayısı yapımına 1 Nisan sonrasında başlanan Kayalık, Siteler, Sitilce TOKİ, Sümerevler ve Hayat parkında kısa sürede yapılan çalışmalar neticesinde 91'e çıkarılırken, 7 adet park ve bahçenin hazırlık çalışmalarında sona gelindi. Yapılması planlanan 3 yeni park için de ihale süreci devam ediyor.

Deprem nedeniyle yıkılan, ağır hasar alan veya moloz yığınlarının bulunduğu alanlar, dere ve su birikintileri, inşaat sahaları, çöp bertaraf tesisleri ile kent merkezi genelinde 6 adet tam donanımlı ilaçlama ekipmanlarının monte edildiği araçlar, eğitimli personeli ile birlikte karasinek, sivrisinek, haşere, larva ve erginleri ile mücadele ediliyor.

Ekipler düzenli olarak Atatürk Bulvarı, cadde ve sokaklarda rutin olarak ağaç budaması, çevre düzenlemesi, peyzaj ve bakım işlerini yürütürken diğer yandan refüjlerde, yan yollarda ve park ve bahçelerdeki ağaç ve çalı gruplarına form verilerek estetik bir görüntüye kavuşturuluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Deprem Sonrası Parkların Yeniden İnşasında Hız Kesmiyor - Son Dakika

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