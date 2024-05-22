Adıyaman Belediyesi, depremde hasar gören cadde ve sokakları yeniliyor

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6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan cadde ve sokaklar Adıyaman Belediyesinin başlattığı asfalt çalışmalarıyla yenileniyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremin ardından ağır tonajlı araçların şehre girmesi nedeniyle bozulan yolları yeniden yapıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Petrol Caddesi ile Atatürk Bulvarı birleşim noktasındaki bölgede asfalt serim çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

6 Şubat depremlerinin ardından zarar gören yolların, asfalt yenileme ve onarım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürüş güvenliğini önceleyerek, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmeyi, cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacak.

Şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak ve görsel estetiği arttırmak amacıyla sürdürülen çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelindeki asfalt serim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Başkan Tutdere, "Halkımızı tozdan ve bozuk yollardan kurtarmak için belediyemiz imkanlarını zorlayarak, gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önceliğimiz vatandaşlarımızın rahat bir nefes almasını sağlamak" diye konuştu.

Vatandaşlar ve sürücüler de Adıyaman Belediyesi'nin şehir içi yol yenileme faaliyetlerinden duydukları memnuniyeti ifade ederek, yol yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla şehir içi trafik akışının daha iyi olacağını dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN