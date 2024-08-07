Adıyaman Belediyesi, Hayırseverlerin Destekleriyle 75 Tekerlekli Sandalyeyi İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

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Adıyaman Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 75 tekerlekli sandalyeyi sosyal market üzerinden depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

6 Şubat depremlerinin ardından diğer deprem illerinde olduğu gibi Adıyaman'da da engelli birey sayısı arttı. Belediyeye ait sosyal market de, gıda temini ve diğer eşyaların temininin yanı sıra, engelli bireylerin yarasını sarmak için hayırseverlerle vatandaş arasında köprü kurmak için kollarını sıvadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, söz konusu çalışmalar kapsamında, hayırseverler desteğiyle kendilerine ulaştırılan 75 adet tekerlekli sandalyenin, engelli bireylerin ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Tırpan, toplumun her kesiminden gelen desteklerle Adıyaman'ın daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağını vurgulayarak, "Deprem sonrası zorlu bir süreç yaşıyoruz ancak bu süreçte en büyük gücümüz, toplumumuzun dayanışma ruhu ve yardımlaşma isteğidir. Hayırseverlerimizin desteğiyle 75 adet tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Bu tür yardımlar, toplumsal dayanışmayı artırıyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Adıyaman olarak birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN