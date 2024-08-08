Adıyaman Belediyesi Kadın, Genç ve Büyükler Kategorilerinde Voleybol Takımları Kurdu - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Kadın, Genç ve Büyükler Kategorilerinde Voleybol Takımları Kurdu

Adıyaman Belediyesi Kadın, Genç ve Büyükler Kategorilerinde Voleybol Takımları Kurdu

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kadınlar, gençler ve büyükler kategorilerinde voleybol takımları kuruldu. Takımlar milli takıma sporcu yetiştirmeyi hedefliyor.

08.08.2024 18:31  Güncelleme: 18:37
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kadınlar, gençler ve büyükler kategorilerinde voleybol takımları kuruldu.

Kadın voleybol takımına seçilen genç sporcular, filenin sultanlarına özenerek voleybola başladıklarını söyledi. Takımlarla ilgili bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Günay, milli takıma sporcu yetiştirmek istediklerini belirtti. Günay, "Kadınlar, gençler ve büyükler voleybol takımımızı kurmuş bulunmaktayız. Hedeflerimiz arasında ulusal ve uluslararası düzeyde sporcular yetiştirip. milli takımlara yerleştirmek ve geleceğin filenin sultanlarını Adıyaman'dan göndermek istiyoruz. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere bu konuda çok destek oldu. Sadece voleybol üzerine gitmeyeceğiz. Adıyaman'da içerisinde tüm branşların olduğu bir sporcu fabrikası kurmayı düşünüyoruz ve Türkiye'nin yüz akı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Kadın, Genç ve Büyükler Kategorilerinde Voleybol Takımları Kurdu - Son Dakika

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