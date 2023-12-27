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Adıyaman Belediyesi Kaldırım Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Kaldırım Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, depremler ve zamanın etkileriyle zarar gören kaldırımların düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yayaların ve araçların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Adıyaman Belediyesi Kaldırım Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor
27.12.2023 - 13:54,  Güncelleme: 13:58
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan depremlerin ve zamanın getirdiği etkilerden dolayı zarar gören kaldırımların düzenleme ve yenileme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Malatya Caddesinde çalışmalarına devam ediyor.

Yaya ve araç güvenliğini en üst seviyeye taşımak adına çalışmalarını yoğunlukla sürdüren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yayaların ve araçların daha güvenli seyahat edebilmeleri için çalışmaların ara vermeden devam edeceğini vurguladı.

İnsanların can güvenliğini ciddi şekilde önemsediklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Yaya ve araç trafiğinde can güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak adına belediye ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Asfalt ve yaya geçitlerinde yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra yayaların güvenli şekilde kaldırımları kullanabilmeleri için ekiplerimiz kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şuan için ekiplerimiz Malatya Caddesinde ki kaldırımlarda düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. En kısa sürede burası bitince farklı noktalara geçip şehir genelinde kaldırımların düzenleme ve yenileme çalışmalarını yapacağız" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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