Adıyaman Belediyesi, Kapalı Cezaevi\'ne Yeni Otobüs Seferi Başlattı

Adıyaman Belediyesi, halkın talebi üzerine Kapalı Cezaevi'ne otobüs seferi başlattı.

Adıyaman Belediyesi, şehir içi ulaşımda hizmet ağını yeni toplu taşıma araçlarıyla genişletmeye devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hat ve sefer sayısını artıran belediye, bu kapsamda Altınşehir Mahallesi ile Hacıhalil Köyü ve Büyük Kavaklı Mahallesi arasında yer alan yeni Kapalı Cezaevi'ne otobüs seferlerini başlattı.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan yeni toplu taşıma hattı, hafta içi her gün sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla hizmet verecek. Toplamda 18 kilometre uzunluğa ulaşan hatta durak sayısı da 11'e çıkarıldı.

Yeni hattın hizmete alınmasına ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman'da toplu taşıma hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Cezaevi toplu taşıma hattımız da bu anlayışla, halkımızdan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirildi. Hem cezaevinde çalışan personelin hem de yakınlarını ziyaret edecek vatandaşlarımızın ulaşımı artık daha kolay olacak. Amacımız, ulaşımda erişilebilirliği artırmak ve kent genelinde daha etkin, kapsayıcı bir hizmet sunmak. Yeni hattımız Adıyaman halkına hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN