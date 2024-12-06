Adıyaman Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası

Adıyaman Belediyesi\'nden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası

Adıyaman Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen kent lokantası, uygun fiyatı ve kaliteli hizmetiyle vatandaşların beğenisini kazandı. Lokanta, aylık ortalama 6 bin porsiyon yemek sunarak, şehir merkezi fiyatlarına alternatif oluşturdu.

06.12.2024 14:27  Güncelleme: 14:29
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Adıyaman Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyete geçirilen kent lokantası, uygun fiyatları ve kaliteli hizmetiyle vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan lokanta, 3 Ağustos'ta Demokrasi Parkı'nda hizmete girmişti. Ayda ortalama 6 bin porsiyon yemek sunan kent lokantası, 3 çeşit yemeği 50 TL'ye sunarak Türkiye'deki benzer projeler arasında en uygun fiyatı sağlıyor.

Kent lokantasının açılmasıyla birlikte vatandaşlar, şehir merkezindeki yüksek fiyatlara alternatif bulduklarını dile getiriyor. Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 50 TL'ye sunulurken, şehir merkezindeki lokantalarda bir çorba fiyatı bile 70 TL'yi buluyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Kent Lokantası - Son Dakika

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