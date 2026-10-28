Adıyaman Besni'de sağanak sokakları suyla doldurdu, köy yollarında ulaşım güçleşti - Son Dakika
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Adıyaman Besni'de sağanak sokakları suyla doldurdu, köy yollarında ulaşım güçleşti

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Adıyaman Besni\'de sağanak sokakları suyla doldurdu, köy yollarında ulaşım güçleşti
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Adıyaman Besni\'de sağanak sokakları suyla doldurdu, köy yollarında ulaşım güçleşti
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı köy yollarında su taşkınları meydana geldi. Sürücüler suyla kaplanan yollarda güçlük çekerken, yayalar kapalı alanlara sığındı; köy yollarında ulaşım güçlükle sağlandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı köy yollarında su taşkınları meydana geldi.

Besni ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar ise korunmak için kapalı alanlara sığındı. İlçeye bağlı bazı köy yollarında da su taşkınları meydana geldi. Taşkınlar nedeniyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı.

Kaynak: İHA
AdıyamanGüncelBesniYaşamYerelSon Dakika

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