Adıyaman Çelikhan'da deprem hasarlı binaların kontrollü yıkımı aralıksız sürüyor
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar gören binaların yıkım çalışmaları Kaymakamlık koordinesinde devam ediyor. Yıkım öncesi güvenlik tedbirleri alınırken, Kaymakam Özgür Pelvan çalışmaların planlı ve kontrollü şekilde sürdüğünü, amacın ilçeyi deprem risklerinden arındırmak olduğunu söyledi.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar gören binaların yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
Çelikhan Kaymakamlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, deprem nedeniyle hasar gören binaların kontrollü yıkımı gerçekleştiriliyor. Yıkım öncesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, çalışmalar sırasında çevrede bulunan vatandaşların güvenliği de gözetiliyor.
İlçede deprem sonrası oluşan hasarın giderilmesi ve vatandaşların güvenli alanlarda yaşamlarını sürdürmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan, "Ağır ve orta hasarlı binaların yıkım işlemlerini planlı ve kontrollü şekilde sürdürüyoruz. Amacımız ilçemizi deprem risklerinden arındırarak vatandaşlarımız için daha güvenli yaşam alanları oluşturmak" diye konuştu.
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