Adıyaman'da 100 Çift İçin Toplu Düğün - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Adıyaman'da 100 Çift İçin Toplu Düğün

Adıyaman\'da 100 Çift İçin Toplu Düğün
10.07.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı ve Mehir Vakfı, depremzede 100 çiftin düğününü yapacak.

Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı, " Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde depremzede 100 çiftin toplu düğününü yapacak.

6 Şubat depremlerinden sonra bölgede yaralar sarılmaya devam ediyor. "Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz" projesi çerçevesinde Konya İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Mehir Vakfı, Adıyaman'da 19 Temmuz Cumartesi günü 100 çiftin toplu düğün törenini gerçekleştirecek. Organizasyonla ilgili bir otelde bilgirlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının açılış konuşmasını yapan MEHİR Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, Adıyaman'da gerçekleştireceklerini toplu düğün organizasyonunun hayırlı olmasını diledi. Toplantıda konuşan Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, projenin deprem bölgelerinde devam eden yardım çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade ederek, "İhtiyaç Sahipleri İçin Yuvalar Kuruyoruz' projemizin deprem bölgelerinde gerçekleştirdiğimiz toplu nikah merasimlerimizin önceki safahatinde Hatay, Kahramanmaraş, ve Malatya'da iyilik yürüyüşümüze devam etmiştik. Dördüncü durağımız durağımız olan 'Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz' toplu düğün ve çeyiz yardımı programı ile Adıyaman'daki ihtiyaç sahibi nişanlı 100 çiftimize umut olmak üzere yola çıkmış bulunmaktayız. Mehir Vakfı ve Mehir Aile Derneği ile birlikte yürüttüğümüz bu anlamlı proje ile 100 çiftimizin yüzünde tebessüm olacağız" dedi.

Programda konuşan Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu da, deprem bölgesi olan Adıyaman'da yapılacak olan bu toplu nikah programının kendileri için son derece önemli olduğunu söyledi.

Mehir Aile Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tekin de, Adıyaman'da 100 nişanlı çiftin toplu nikah ve düğün programını gerçekleştireceklerini belirterek, "Kardeşlerimizin yaralarını sarmak için buradayız. Hayalleri enkaz altında kalan Adıyamanlı nişanlı çiftleri sizlerin destekleriyle hayallerine kavuşturuyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Adıyaman, Deprem, Eğitim, Yerel, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 100 Çift İçin Toplu Düğün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aman dikkat Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor Aman dikkat! Aşırı sıcaklar bu sağlık risklerini de beraberinde getiriyor
İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralı
CHP’li meclis üyeleri peş peşe istifa etti Belediye Başkanına ağır sözler CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanına ağır sözler
Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı Traktöre çarpan otomobilde üsteğmen hayatını kaybetti, eşi ağır yaralı
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Kartalkaya davasında “Ev hanımıyım“ diyen Halit Ergül’ün kızı pazarlama mesajı göndermiş Kartalkaya davasında "Ev hanımıyım" diyen Halit Ergül'ün kızı pazarlama mesajı göndermiş
Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor Hastane ünlü sunucuyu engelli bıraktı: İç organlarım sürekli kanıyor
Bir dönem Giresunspor’daydı Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu
Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı Zeydan Karalar görevden uzaklaştırıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

13:04
Gözaltına alınan CHP’li başkanla ilgili iddialar vahim
Gözaltına alınan CHP'li başkanla ilgili iddialar vahim
13:04
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
MSB, 12 askerin şehit olduğu metan gazı faciasının detaylarını anlattı
11:49
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
Çıplak halde sokağa çıkıp, yoldan geçen kadına saldırdı
19:27
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
Minguzzi ailesini tehdit davasında karar: 5 yıl 3 ay hapis ve tahliye
19:06
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in ifadesi ortaya çıktı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
18:17
Dünya bunu konuşuyor Carlo Ancelotti’ye hapis cezası
Dünya bunu konuşuyor! Carlo Ancelotti'ye hapis cezası
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
17:24
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran Orkun Kökçü açıklaması
17:07
“Keşke ben de ölseydim“ deyince salon karıştı Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
"Keşke ben de ölseydim" deyince salon karıştı! Mahkeme başkanı aileleri sakinleştirdi
17:00
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
Restoranın tuvaletinde yılan bulundu
16:52
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
Daha önce küme düşürülen Lyon kulübü ilgili yeni karar açıklandı
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2025 13:34:36. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 100 Çift İçin Toplu Düğün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.