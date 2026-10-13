Adıyaman'da 3 yıl sonra aynı güzergahlar yeniden yükselen binalarla değişti - Son Dakika
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Adıyaman'da 3 yıl sonra aynı güzergahlar yeniden yükselen binalarla değişti

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Adıyaman\'da 3 yıl sonra aynı güzergahlar yeniden yükselen binalarla değişti
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Adıyaman'da aynı güzergahların depremden yaklaşık 10 ay sonraki ve 3 yıl sonraki araç kamerası görüntüleri, kentin geçirdiği değişimi gözler önüne serdi. Deprem sonrası boşalan alanlarda yeni binalar inşa edildi, kentte yaşam yeniden hareketlendi.

Adıyaman'da, depremden yaklaşık 10 ay sonra ve 3 yılın ardından aynı güzergahlarda araç kameralarıyla kaydedilen görüntüler, kentte yaşanan değişimi ortaya koydu.

Depremde ağır hasar alan ve yıkılan binalar nedeniyle tanınmayacak hale gelen cadde ve sokaklarda, aradan geçen 3 yılda yeni yapıların yükseldiği görüldü.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yıkıldığı kentte çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Depremin ardından başlatılan yıkım ve yeniden inşa çalışmalarıyla birlikte kent merkezinin silüeti de değişti.

Depremden yaklaşık 10 ay sonra araç kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, kentin işlek cadde ve sokaklarında yıkılan binaların oluşturduğu boşluklar dikkat çekti. Bir zamanlar yapıların bulunduğu alanların enkaz kaldırma çalışmalarının ardından boş kaldığı, bazı güzergahların ise geniş meydanları andırdığı görüldü.

Aradan geçen 3 yılın ardından aynı noktalardan çekilen görüntülerde ise büyük değişim yaşandığı ortaya çıktı. Deprem sonrası boşalan alanlarda yeni binaların inşa edildiği, caddelerin yeniden yapılaşmaya başladığı ve kentte yaşamın hareketlendiği kameralara yansıdı.

Adıyaman'ın önemli ulaşım güzergahları arasında bulunan Gölbaşı Caddesi, eski Zey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve 1. Çevre Yolu'nda yaşanan değişim görüntülere yansıdı. Deprem öncesinde çok sayıda binanın bulunduğu bölgelerde, yıkımın ardından oluşan boşlukların yerini yeni yapılar aldı.

Depremden sonraki görüntülerde ağır yıkımın izlerini taşıyan cadde ve sokaklar, 3 yıl sonra yeniden yükselen binalarla farklı bir görünüme kavuştu. Aynı güzergahlarda farklı tarihlerde kaydedilen görüntüler, Adıyaman'da yaşanan yıkımın boyutunu ve yeniden inşa sürecinde kentin geçirdiği değişimi gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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