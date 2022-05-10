Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi

10.05.2022 16:21
Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi

Adıyaman'da piyasaya sürülmek istenilen sağlıksız 400 kilo sucuk ele geçirilerek imha edildi.

Adıyaman'da piyasaya sürülmek istenilen sağlıksız 400 kilo sucuk ele geçirilerek imha edildi.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otogarda, piyasaya sürülmek istenilen 400 kilo markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilen sucuk ele geçirdi. Zabıta ekipleri siyah poşetler içerisinde fark ettikleri sucuklar ile ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede sucukların markasız ve sağlıksız olduğu değerlendirilerek imha edilmesine karar verildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri sucukları çöp toplama alanında imha etti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi
Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi

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Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Zabıta, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 400 kilo sağlıksız sucuk imha edildi - Son Dakika


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