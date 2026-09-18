Adıyaman'da 9 bin 300 metrekarelik SGK hizmet binası Mayıs 2027'de açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da 9 bin 300 metrekarelik SGK hizmet binası Mayıs 2027'de açılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da 9 bin 300 metrekarelik SGK hizmet binası Mayıs 2027\'de açılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yapımı süren SGK İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 9 bin 300 metrekare kapalı alana sahip binanın Mayıs 2027'de hizmete sunulması planlanıyor.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, yapımı devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplam 9 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olarak inşa edilen yeni hizmet binasının yapımı hızla devam ediyor. Modern mimarisi, otoparkı ve çağdaş fiziki imkanlarıyla tasarlanan binanın vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hizmet vermesi planlanıyor. Mayıs 2027'de hizmete sunulması planlanan yeni hizmet binasıyla vatandaşların sosyal güvenlik hizmetlerine daha modern, erişilebilir ve konforlu bir ortamda ulaşması hedefleniyor.

Kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha kaliteli ve modern şartlarda sunulmasının önemine dikkat çektiğini belirten Vali Abdullah Küçük, "İlimizin kamu hizmetleri altyapısını güçlendiren yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz. SGK İl Müdürlüğümüzün yeni hizmet binası da vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hizmetlerine daha rahat ve modern imkanlarla ulaşmasına katkı sağlayacak önemli bir yatırım. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak Mayıs 2027'de hizmete sunulmasını hedefliyoruz. Adıyaman'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Sosyal Güvenlik KurumuAdıyaman ValiliğiAdıyamanYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu Esad rejiminden sakladığı kütüphanesine 15 yıl sonra kavuştu
Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor Paşinyan Rus askeri üssünü hedef aldı: Güvenliğimize katkı sağlamıyor
Kolombiya’da düşen uçaktan acı haber geldi Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti Kolombiya'da düşen uçaktan acı haber geldi! Türk iş insanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti
Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi Kasapta yüzlerce kilo bozuk et ele geçirildi! Vatandaşı alenen zehirleyeceklerdi
AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı AFAD seferber oldu: Ormanda mahsur kalan Bircan çifti 2 gün sonra kurtarıldı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
12:57
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu’ndan ilk açıklama
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama
12:53
Pakistan’da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50’den fazla yaralı var
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
12:41
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
Fed sonrası dev bankadan yeni altın tahmini
12:16
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı İşte çıkan sonuç
BAE basını, Türkiye ve İsrail ordularını karşılaştırdı! İşte çıkan sonuç
11:12
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
Rojda cinayetinde fotoğrafla gelen itiraf
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL’lik mal varlığına el konuldu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 175 kişi gözaltında, 1,5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 13:07:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 9 bin 300 metrekarelik SGK hizmet binası Mayıs 2027'de açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement