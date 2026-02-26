Adıyaman'da Araç Satışı Uyarısı - Son Dakika
Adıyaman'da Araç Satışı Uyarısı

Adıyaman\'da Araç Satışı Uyarısı
26.02.2026 14:39
Adıyaman'da noterliklerde dolandırıcılığa karşı araç alım-satımında dikkatli olunması hatırlatıldı.

Adıyaman'da faaliyet gösteren 10 noterlikte, araç alım-satım işlemleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, son dönemlerde araç alım-satım işlemlerinde artış gösteren dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Ekipler tarafından yapılan bilgilendirmede, araç satışlarında "Aracı dayım, amcam ya da bir başkası adına satıyorum" şeklindeki beyanlara karşı temkinli olunması gerektiği belirtildi.

Piyasa değerinin altında verilen ilanlara karşı daha dikkatli yaklaşılması gerektiği ifade edilirken, ödeme işlemlerinin mutlaka devir sahibi kişiye yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için araç alım-satım işlemlerinde resmi prosedürlerin dışına çıkılmaması ve şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesi çağrısında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Araç Satışı Uyarısı - Son Dakika

15:26
SON DAKİKA: Adıyaman'da Araç Satışı Uyarısı - Son Dakika
